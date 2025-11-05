Baldur's Gate III Das Mod-Projekt "Path to Menzoberranzan" wird in der ersten Hälfte des Jahres 2026 eine Alpha-Version starten

HQ

Möglicherweise haben Sie Ihr erstes (oder zweites oder drittes) Spiel von Baldur's Gate III bereits beendet, aber Sie sind vielleicht noch nicht bereit, das Spiel beiseite zu legen. Larian hat uns nicht nur eine unvergessliche Kulisse und Charaktere gegeben, um eine Geschichte wie nur wenige andere Spiele zu erleben: Es hat den Fans auch die Möglichkeit gegeben, ihre eigenen Geschichten im Spiel zu erschaffen, mit voller Unterstützung für die Bearbeitung von Mods. Dies führte dazu, dass viele kleinere und größere Projekte in Angriff nahmen, und heute haben wir Neuigkeiten über eines der größten und ehrgeizigsten, Path of Menzoberranzan, die benutzerdefinierte Kampagne für Baldur's Gate III.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Path of Menzoberranzan wird eine brandneue Kampagne sein, komplett mit Sprachausgabe, die bekannte Gebiete aus Baldur's Gate II nachbildet und uns in die Gegend der berühmten Drow-Hauptstadt im Unterdunkel führt, die als Geburtsort des berühmten Helden Drizzt Do'Urden und des nahe gelegenen Minthara bekannt ist. einer der möglichen Begleiter von Baldur's Gate 3.

Das Projekt befindet sich seit einem Jahr in der Entwicklung, und im Frühsommer gelang es dem Entwicklerteam, eine erste spielbare Version zusammenzustellen, obwohl das Projekt in den folgenden Monaten einer Umstrukturierung unterzogen wurde, um dem Umfang dessen, was sie erreichen wollten, gerecht zu werden. Jetzt scheinen sie weitere Fortschritte gemacht zu haben und haben angekündigt (danke, Rock Paper Shotgun), dass sie in der ersten Hälfte des Jahres 2026 einen offenen Alpha-Test durchführen werden, der ungefähr die Größe des Nautiloid-Bereichs (des Tutorial-Bereichs) in BG3 haben wird.

Obwohl es noch Jahre bis zur vollständigen Veröffentlichung ist, ist es aufregend zu denken, dass Baldur's Gate III noch neue Geschichten zu erzählen hat, selbst für diejenigen von uns, die es bereits mehr als einmal erlebt haben. Wenn Sie mehr über dieses Projekt erfahren möchten, verpassen Sie nicht die Entwicklungsupdates auf ihrem Discord-Kanal.