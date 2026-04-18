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BAFTA Games Awards 2026: Alle Kategorien und Gewinner
Clair Obscur: Expedition 33 ging mit dem großen Preis davon, aber Dispatch nahm auch eine Fülle von Trophäen mit nach Hause.
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Ein weiteres Jahr, weitere BAFTA Games Awards sind abgeschrieben. Die Zeremonie fand am 17. April in der Queen Elizabeth Hall im Southbank Centre in London statt, wo viele der größten Namen und Studios der Videospielbranche zusammenkamen, um das Medium zu feiern und die Besten der Besten zu ehren. Zu diesem Zweck wurden die verschiedenen Gewinner gekrönt, die alle unten zu sehen sind.
Für jede Kategorie sind die Gewinner fett markiert.
Animation:
- Battlefield 6
- Death Stranding 2: Am Strand
- Sieger: Dispatch
- Geist von Yotei
- Hades II
- Hohlritter: Seidengesang
Künstlerische Leistungen:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Gewinner: Death Stranding 2: On the Beach
- Dispatch
- Geist von Yotei
- Hohlritter: Seidengesang
- Südlich von Mitternacht
Audio-Erfolg:
- Arc Raiders
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: Am Strand
- Sieger: Dispatch
- Geist von Yotei
- Indiana Jones und der große Kreis
Bestes Spiel:
- Arc Raiders
- Blauer Prinz
- Gewinner: Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- Geist von Yotei
- Indiana Jones und der große Kreis
Britisches Spiel:
- Gewinner: Atomfall
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Mafia: Das alte Land
- Monument Valley 3
- PowerWash Simulator 2
- Two Point Museum
Debütspiel:
- Blauer Prinz
- Gewinner: Clair Obscur: Expedition 33
- Verzehr mich
- Despelote
- Dispatch
- Der Mitternachtsspaziergang
Weiterentwickelndes Spiel:
- Fallout 76
- Helldivers II
- Hitman: World of Assassination
- Gewinner: No Man's Sky
- Vampirüberlebende
- Warhammer 40.000: Space Marine II
Familie:
- Donkey Kong Banaza
- Ist dieser Platz besetzt?
- Gewinner: Lego Party
- Mario Kart World
- PowerWash Simulator 2
- Two Point Museum
Spiel jenseits der Unterhaltung:
- Die Altare
- Und Roger
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Verzehr mich
- Sieger: Despelote
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Herz von Tschornobyl
Spieldesign:
- Ball-X-Grube
- Gewinner: Blauer Prinz
- Clair Obscur: Expedition 33
- Geist von Yotei
- Hades II
- Geteilte Fiktion
Mehrspielermodus:
- Gewinner: Arc Raiders
- Dune: Erwachen
- Elden Ring: Nightreign
- Lego Party
- Gipfel
- Geteilte Fiktion
Musik:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: Am Strand
- Dispatch
- Gewinner: Ghost of Yotei
- Hohlritter: Seidengesang
- Indiana Jones und der große Kreis
Erzählung:
- Die Altare
- Blauer Prinz
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: Am Strand
- Indiana Jones und der große Kreis
- Gewinner: Kingdom Come: Deliverance II
Neues geistiges Eigentum:
- Die Altare
- Arc Raiders
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- Sieger: Südlich von Mitternacht
- Geteilte Fiktion
Darsteller in einer Hauptrolle:
- Aaron Paul – Dispatch
- Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33
- Erika Ishii – Geist von Yotei
- Gewinnerin: Jennifer English - Clair Obscur: Expedition 33
- Tom McKay – Kingdom Come: Deliverance II
- Troy Baker – Indiana Jones und der große Kreis
Darsteller in einer Nebenrolle:
- Alix Wilton Regan – Lügen von P: Ouvertüre
- Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33
- Jane Perry – Dead Take
- Sieger: Jeffrey Wright – Dispatch
- Kirsty Rider – Clair Obscur: Expedition 33
- Troy Baker – Death Stranding 2: Am Strand
Technische Leistung:
- Arc Raiders
- Death Stranding 2: Am Strand
- Doom: Das finstere Zeitalter
- Gewinner: Ghost of Yotei
- Indiana Jones und der große Kreis
- Geteilte Fiktion