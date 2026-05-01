Badmintonspieler sind durch eine neue Regel getrennt, um die Spiele kürzer zu machen: 15 Punkte statt 21

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Die Welt des Badmintons ist gespalten, nachdem eine neue Regel der Badminton-Weltföderation eingeführt wurde, die bis Januar 2027 in Kraft treten soll und die Badmintonspiele von 21 auf 15 Punkte verkürzen wird, um den Sport spannender zu machen und gleichzeitig den Spielern zu helfen, sich körperlich zu erholen, Verletzungen zu vermeiden und Badminton insgesamt wettbewerbsfähiger zu machen. Badminton-Matches werden weiterhin ein Best-of-Three-Spiel sein, aber statt eines Best-of-Three-Matches (3x21) wird ein 3x15-System verwendet.

Die Regel wurde von der Badminton World Federation (BWF) während ihrer Jahrestagung am 25. April in Horsens, Dänemark, genehmigt und umfasst auch die Olympischen Spiele. Sie sagten, dass alle Übersichten und Studien zeigten, dass das 3x15-System sowohl das traditionelle 3x21-System als auch das vorgeschlagene 5x11-System (Best-of-Five-Spiele mit jeweils nur elf Punkten) übertraf.

Der chinesische Spieler Shi Yuqi, Weltmeister in Paris 2025 und aktueller Weltranglisten-1, sagte, dass dies die Matches körperlich weniger anstrengend, aber mental anspruchsvoller machen werde: "Kürzere Spiele bedeuten weniger Anforderungen an die körperliche Kondition, aber gleichzeitig wird der Druck von Gegnern, besonders von jüngeren, stärker sein", sagte der 30-Jährige, über Reuters.

Eine überraschende Reaktion kam von der 43-jährigen Lee Chong Wei, die 2019 in den Ruhestand ging, aber sagte, das würde bedeuten, dass die Spieler älter aufhören würden, und dass es sie nicht überraschen würde, wenn "ich am Ende selbst wieder auf den Platz zurückkomme".