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Carolina Marín, eine der größten Badmintonspielerinnen aller Zeiten, dreifache Weltmeisterin und Goldmedaille in Rio 2016, hat ihren Rücktritt im Alter von 32 Jahren angekündigt, um sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren. Marín erlitt im Halbfinale 2024 in Paris eine schwere Knieverletzung, die sie zum Rücktritt zwang und damit ihre Karriere beendete.

"Mein Weg endet hier. Danke euch allen, denn auf die eine oder andere Weise wart ihr auch Teil davon. In diesem neuen Kapitel werde ich immer die Werte mit mir tragen, die mich bisher geleitet haben, und ich werde versuchen, der Gesellschaft alles zurückzugeben, was sie mir über die Jahre gegeben hat. Es war eine wunderbare Reise", schrieb Marín.

Marín hatte seit ihrer Verletzung im August 2024 nicht mehr gespielt, wollte aber zur Europameisterschaft in ihrer Heimatstadt Huelva zurückkehren, genau in einem Stadion, das ihren Namen trägt. "Ich wollte, dass wir uns ein letztes Mal auf dem Spielfeld sehen, aber ich will meinen Körper dafür nicht riskieren."

Marín sagte einmal, sie wolle ihre Karriere am Gericht beenden. "Ich bin mir meiner Entscheidung bewusst. Ich wollte, dass mein Ende als Spielerin anders verläuft, aber im Leben läuft nicht immer alles wie geplant, und das müssen wir akzeptieren." Und in gewisser Weise beendete sie ihre Karriere auf dem Spielfeld, in Paris, obwohl sie sagte, dass wir das damals noch nicht wussten.

Hätte sie sich die Verletzung nicht zugezogen, hätte Marín sicherlich ihren Gegner He Bingjiao (sie führte zum Zeitpunkt ihrer Verletzung mit 31:19) besiegt und zumindest eine Silbermedaille in Paris gewonnen.

Unter den vielen Erfolgen von Marín wurde sie die einzige nicht-asiatische Spielerin, die olympisches Gold im Badminton gewann (Rio 2016), hält den Rekord für die meisten Wochen als Weltranglistenerste in 66 Wochen und gewann zwischen 2014 und 2024 sieben Goldmedaillen bei den Europameisterschaften.