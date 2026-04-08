Avalanche-Mitbegründer verrät, dass der Entwickler Ende der 2000er Jahre an seinem eigenen Crimson Desert arbeitete

Wenn Crimson Desert eines bewiesen hat, dann, dass viele Menschen völlige Freiheit in ihren Videospielen lieben. Die Fähigkeit, einen Berg anzuschauen und zu sagen "Ich will das erklimmen" und dann genau das zu tun, ist ziemlich mächtig, und anscheinend hat Avalanche schon lange vor Crimson Desert an einem Spiel gearbeitet, um dieses Gefühl auszunutzen.

Im Gespräch mit PC Gamer sagte Avalanches Chief Creative Officer und Mitbegründer Christofer Sundberg, dass AionGuard, das Fantasy-Spiel, an dem das schwedische Studio Ende der 2000er Jahre arbeitete, genau wie Crimson Desert gewesen wäre. "Genau das war es. Ich habe Crimson Desert nicht oft genug gespielt, aber wir hatten alles, was ich von Crimson Desert gesehen habe, in den Plänen für dieses Spiel ", sagte er.

Dem Klang nach hätte das Spiel wie ein Fantasy-Just Cause funktioniert. Du wirst in einer Welt abgesetzt, die zurückerobert oder gerettet werden muss, und kannst feindliche Basen nach Belieben zerstören und einnehmen. Das Projekt sollte jedoch nicht zustande kommen, da der damalige Verlag sich zurückzog.

"Es wurde bei einem großen Verlag unterschrieben, der viele berühmte IPs besitzt. Und dann haben sie wieder die Geschäftsausrichtung geändert und wollten sich auf ihre bestehenden IPs konzentrieren, statt auf neue. Sie haben mit uns per Textnachricht Schluss gemacht, was ich ihnen nie verzeihen werde", sagte Sundberg.