Aurélien Predal über das Tempo von The Super Mario Galaxy Movie: "Wenn es gut gemacht ist, finde ich, dass es funktioniert"

HQ

Es ist jedem klar, dass Animation in Film und Fernsehen, wie alle Künste, sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und sich an neue Epochen, Formate, Stile und natürlich die Zielgruppen anpasst, an die sie sich richtet. Die heutige Animation, meist in 3D, hat wenig oder gar nichts mit der 2D-Animation gemeinsam, die es bis Mitte der 1990er Jahre gab, geschweige denn mit dem, was vor diesem Jahrzehnt existierte. Was wir heute mehr zu haben scheinen als damals und in jeder anderen Epoche, ist Vielfalt. Und jemand, der scheinbar eine Zukunft für das Medium sieht, die alle Arten von Zuschauern anspricht, ist der Künstler, Produzent und visuelle Entwicklungskünstler Aurélien Predal. Während der kürzlichen Comicon Napoli 26 hatten wir das Glück, ihn bei uns zu haben, und hatten die Gelegenheit, ein Interview zu führen, das Sie unten ansehen können.

HQ

Obwohl wir verschiedene Aspekte besprochen haben, ist einer der interessantesten für diesen Künstler – der an Spitzenproduktionen wie Spider-Man: Across the Spider-Verse, Inside Out 2, Hotel Transsilvanien und Ich – wie er das aktuelle Tempo der Animationsproduktionen wahrnimmt – die zugleich die Filme sind, die derzeit am meisten Geld an den Kinokassen einspielen. Gemeinsam mit unserem Kollegen David erklärte er seine Sichtweise und stützte sich auf das jüngste Beispiel: The Super Mario Galaxy Movie.

Wie wir in der Rezension nach dem Verlassen der Vorschau sagten, erschien uns das rasante Tempo der Fortsetzung etwas zu viel, aber Predal hatte auch einen einfachen Satz, um die Entscheidung zu erklären (den Miyamoto offenbar auch teilt): "Wenn es gut gemacht ist, finde ich, dass es funktioniert. Wir sind nicht unbedingt die Zielgruppe, du und ich, für die Animationsfilme. Die, die für Kinder gedacht sind, denke ich, das Gehirn ist schneller, also hilft das wohl."

Aber er gibt zu, dass er sich auch etwas zu alt für dieses aktuelle Modell fühlt, obwohl er argumentiert, dass es heutzutage Animationen aller Art gibt. "Ich liebe es, wenn es beides ist. Solange es noch Filme gibt, die sich diese Zeit nehmen, wie Lost My Body, diese Art von Film, denke ich, braucht man beides. Einige sehr schnell, und ich denke, sie richten sich einfach an verschiedene Zielgruppen.

Ich bin persönlich ganz für Vielfalt."