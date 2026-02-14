Audio-Technica präsentiert das weiße Modell AT-LP120XBT-USB-Plattenspieler

HQ

Audio-Technica ist eine führende Marke im Bereich Tontechnik. Mit der wachsenden Beliebtheit von Vinylplatten sind Plattenspieler, Plattenspieler und andere Audioausrüstung gefragter denn je, und die japanische Marke investiert weiterhin stark in dieses Geschäftsmodell und präsentiert die neue Ausgabe ihres AT-LP120XBT-USB-Plattenspielers.

Dieses neue Modell in weißer Lackierung wird exklusiv über die offizielle Audio-Technica-Website erhältlich sein und erweitert die Designoptionen für einen der beliebtesten Direct-Drive-Plattenspieler der Marke. Die neue Farbkombination verleiht einem Modell, das für seine Leistung, Vielseitigkeit und professionell inspirierten Merkmale bekannt ist, eine saubere, moderne Ästhetik.

Konzipiert für DJs und Vinyl-Enthusiasten, die sowohl Klangqualität als auch Stil schätzen, bietet es die gleiche Leistung wie das Originalmodell (wählbare Geschwindigkeiten von 33/45/78 U/min, High-Fidelity-Audio mit Bluetooth-Wireless-Technologie und einstellbare dynamische Anti-Skating-Steuerung), fügt aber zudem eine überarbeitete visuelle Identität hinzu, die perfekt in moderne Wohnräume, kreative Studios und minimalistische Innenräume passt.



Das neue Audio-Technica AT-LP120XBT-USB in Weiß ist heute zu einem Preis von 399 € erhältlich. Wirst du einen kaufen?