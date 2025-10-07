Auch Jordi Alba kündigt am Ende der MLS-Saison seinen Rücktritt vom Fußball an

HQ

Nur zwei Wochen, nachdem Sergio Busquets seinen Rücktritt vom Fußball angekündigt hat, hat eine weitere ehemalige Barça-Legende bei Inter Miami bekannt gegeben, dass er die Fußballschuhe an den Nagel hängt: Jordi Alba. Der 36-jährige Linksverteidiger wird am Ende der MLS-Saison, die in wenigen Monaten zu Ende geht, in den Ruhestand gehen.

Er kündigte dies in einem Video in den sozialen Medien an und sagte, dass er sich entschieden habe, seine Karriere "mit absoluter Überzeugung, Erfüllung und Glück" zu beenden. Denn ich habe das Gefühl, dass ich diesen ganzen Weg mit aller möglichen Leidenschaft gegangen bin, und dass es jetzt an der Zeit ist, eine neue Phase zu eröffnen und die vorherige mit den besten Gefühlen zu schließen."

Jordi Alba ist vor allem für seine erfolgreiche Laufbahn beim FC Barcelona in Erinnerung geblieben, wo er sechs LaLiga-Titel, einen Champions-League-Titel und vier spanische Pokalsiege gewann. Davor spielte er für Valencia CF, wo er sein Profidebüt gab. Er entschied sich, seine Karriere bei demselben Verein zu beenden, den Messi ausgewählt hatte, Inter Miami, wo er 2024 den MLS Supporter's Shield für die beste Platzierung in der regulären Saison gewann. Außerdem bestritt er 93 Länderspiele für Spanien und gewann 2012 die Europameisterschaft.

Derzeit ist Inter Miami Dritter in der Eastern Conference in der MSL. Die reguläre Saison endet am 19. Oktober, die Play-offs beginnen am 22. Oktober und das Finale findet im Dezember statt.