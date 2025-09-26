Sergio Busquets, Legenden des FC Barcelona und Spaniens, werden am Ende der Saison in den Ruhestand gehen

HQ

Sergio Busquets, Legende des FC Barcelona, der derzeit neben Leo Messi, Luis Suárez und Jordi Alba für Inter Miami spielt, wird seine Fußballkarriere am Ende der laufenden Saison beenden. Der 37-jährige defensive Mittelfeldspieler stammt aus Barcelonas Akademie und absolvierte zwischen 2008 und 2023 481 Spiele für die Mannschaft, in denen er viele Titel gewann, darunter 9 Liga- und drei Champions-League-Titel.

"Ich habe das Gefühl, dass es an der Zeit ist, mich von meiner Karriere als Profifußballer zu verabschieden. Es sind fast 20 Jahre vergangen, in denen ich diese unglaubliche Geschichte genossen habe, von der ich immer geträumt habe", sagte er in einem Video in den sozialen Medien.

Beim FC Barcelona spielte er neben Xavi Hernández und Andrés Iniesta eine Schlüsselrolle in einem der besten Mittelfelder der Geschichte. Alle sind bereits in Rente. Von 2009 bis 2022 war er auch Nationalspieler für Spanien und gewann 2010 und 2012 die Weltmeisterschaft und die UEFA Euro.

Busquets wird bald in den Ruhestand gehen, am Ende der MLS-Saison. Inter Miami hat in der regulären Saison nur noch fünf Spiele zu absolvieren. Sollten sie die Play-offs erreichen, würde das Finale am 6. Dezember stattfinden.