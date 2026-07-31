Infantino verliert die Unterstützung in der FIFA, als sein ranghoher Berater zurücktritt: "Ich war an diesem Vorschlag nicht beteiligt und lehne ihn entschieden ab"

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Carlos Cordeiro, leitender Berater von FIFA-Präsident Gianni Infantino, ist nach dem nun scheinbar zum Scheitern verurteilten Vorschlag der FIFA zurückgetreten, Minderheitsanteile an der Weltmeisterschaft über eine Tochtergesellschaft zu verkaufen (die von Europa, Nord- und Mittelamerika sowie Asien abgelehnt wurde).

In seinem Rücktrittsschreiben äußert er sich sehr kritisch gegenüber Infantino und dem Vorschlag: "Lassen Sie mich klarstellen: Ich war an diesem Vorschlag nicht beteiligt und lehne ihn eindeutig ab. Es ist ein schlechtes Geschäft für die Mitgliedsverbände der FIFA, ein schlechtes Geschäft für den Fußball und ein schlechtes Geschäft für die langfristige Zukunft des Spiels", schrieb er. "Als leitender Berater des FIFA-Präsidenten, ehemaliger Banker und lebenslanger Fußballfan kann ich nicht tatenlos zusehen, wie die FIFA erwägt, einen Anteil an der Weltmeisterschaft zu verkaufen."

"Die Verantwortung der FIFA besteht nicht darin, kommerzielle Renditen um jeden Preis zu maximieren, sondern den Fußball für zukünftige Generationen zu schützen und zu stärken", fügte er hinzu und stellte die fehlenden Antworten auf Fragen wie warum dieses Geschäft, warum jetzt, wer profitiert... und warum Mitgliedsverbände nur 50 Tage Zeit hatten, um eine Entscheidung von enormer Bedeutung zu treffen.

Der amerikanische Berater, kolumbianischer und luso-indischer Abstammung, war außerdem von Donald Trump als Senior Advisor der White House Task Force während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ernannt worden. Er war von 2018 bis 2020 Präsident des United States Soccer Federation und trat zurück, nachdem offizielle USSF-Dokumente festgestellt wurden, dass Frauen "geringere körperliche Fähigkeiten und Verantwortlichkeiten" als männliche Fußballspieler haben. Er trat 2021 als Senior Advisor der FIFA bei.