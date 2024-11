Novak Djokovic wird nicht an den ATP Finals teilnehmen und schließt eine durchwachsene Saison ab

HQ

Novak Djokovic wird am kommenden Sonntag wegen einer Verletzung nicht zu den ATP Finals 2024 nach Turin reisen. Seine Präsenz war von Anfang an fraglich, da er nicht alle Voraussetzungen für die Teilnahme am Wettbewerb hatte. Am Ende qualifizierte er sich zwar, gab aber heute auf Instagram bekannt, dass er sich verletzt hat.

"Es ist eine große Ehre, sich für die ATP Finals in Turin zu qualifizieren. Ich habe mich sehr darauf gefreut, dabei zu sein, aber aufgrund einer anhaltenden Verletzung werde ich nächste Woche nicht spielen. Entschuldigung an diejenigen, die geplant hatten, mich zu sehen."

Damit endet diese Saison, die erste seit 2017, in der Djokovic keinen Grand Slam gewonnen hat, bitter. Der 37-jährige Spieler zieht es vielleicht vor, sich auszuruhen und sich auf den ersten Grand Slam des nächsten Jahres, die Open Australia im Januar 2025, zu konzentrieren, mit dem Ziel, der besten Erfolgsbilanz aller Zeiten in der Tennisgeschichte einen 25. Grand Slam hinzuzufügen.

Novak Djokovic startete als älteste Nummer 1 aller Zeiten in diese Saison, gewann aber kein einziges Majour-Turnier. Vielleicht war der Silberstreif am Horizont die Goldmedaille, die einzige große Trophäe, die Djokovic noch nicht hatte.

Vom 10. bis 17. November kämpfen Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Alex de Minaur und Andrey Rublev um den letzten Titel des Jahres.