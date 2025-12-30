Atlus hat es nicht eilig, eine Metaphor: ReFantazio Fortsetzung zu machen

HQ

Metaphor: ReFantazio war einer der größten kritischen Erfolge 2024. Mit beeindruckenden 94 auf Metacritic und einer hervorragenden Rezension unseres eigenen Netzwerks sowie beeindruckenden Verkaufszahlen könnte man meinen, Atlus würde die Chance auf eine Fortsetzung sofort ergreifen.

Wie Regisseur Katsura Hashino dem Game Informer in einem Interview sagte, ist die Situation jedoch nicht so einfach. "Nur weil wir ein gewisses Maß an Erfolg hatten, wollen wir nicht einfach darauf aufspringen und schnell etwas als Fortsetzung veröffentlichen", sagte er. "Wir wollen wirklich darüber nachdenken und sicherstellen, dass wir, wenn wir in dieser Serie weitermachen können, etwas zusammenstellen, das auf den Werten aufbaut, die wir in dieses Spiel einbringen konnten."

Hashino macht mit Metaphor deutlich, dass weitere Wege erkundet werden, aber Atlus sucht nicht nur wegen des bisherigen Erfolgs nach einer möglichen Fortsetzung. "Wir schauen nach vorne, was wir mit dieser Serie machen können, aber wir wollen nicht einfach nur darauf reagieren, weil wir einen gewissen Erfolg hatten, wenn das Sinn macht", fügte er hinzu.

Was würdet ihr euch in einer Metaphor: ReFantazio Fortsetzung wünschen?