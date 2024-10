HQ

Wenn ich darüber nachdenke, was ich an JRPGs im Allgemeinen am meisten mag, reisen meine Gedanken normalerweise mit kleinen Blitzen von statischen Bildern, erinnern sich oft auch an einen damit verbundenen Titelsong und schauen mir die Details der Pixelkunst oder das Design von Charakteren und Monstern an. Mit Shin Megami Tensei V und der Persona Serie ist es bei mir ein bisschen genauso. Ich stelle mir die leicht erkennbaren Entwürfe von Shigenori Soejima vor, und die urbanen Themen von Shogi Meguro klingen an. Im Wesentlichen geht es darum, dass Gameplay, Kunst, Erzählung und Sound zusammenpassen, um eine starke Identität in einem Genre zu schaffen, das so langlebig wie mit Projekten übersättigt ist. Atlus klettert seit Jahren an die Spitze der JRPGs, Erfolg um Erfolg, und jetzt, zu ihrem 35-jährigen Jubiläum, liefern sie ihr rundestes, gewagtestes und andersartigstes Projekt ab. Ihr Project ReFantasy, bereits bekannt als Metaphor: ReFantazio.

"Glaubst du an die Kraft der Vorstellungskraft?", fragt dich eine entfernte Stimme in den ersten Momenten des Spiels. Und was auch immer Sie antworten, vom ersten Moment an gibt die Geschichte bereits den Ton an, den sie Ihnen zeigen wird. Metaphor: ReFantazio spielt in einer Fantasiewelt, in der Magie in der Luft liegt (im wahrsten Sinne des Wortes) und Monster das tägliche Brot sind, aber es ist auch eine dunkle Welt, die von einigen der schlimmsten Formen der Menschheit beherrscht wird: Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, religiöser Radikalismus, Tyrannei... Und das, obwohl Menschen wie wir nicht darin leben. Das Design der Welt, das von Grund auf neu geschaffen wurde und nicht, wie in früheren Werken, auf einem Tokio basiert, das vom Übernatürlichen beeinflusst ist, strotzt vor einzigartigem Leben und Persönlichkeit. Die Kreaturen, denen du begegnest, abgesehen von den humanoiden NPCs (keine Menschen, denn zu diesen Menschen komme ich später), sind anders als die vorherigen Kreaturendesigns des Studios.

Dies erstreckt sich auch auf das Weltdesign, auf die Städte und Gebäude. Nicht umsonst war eine der Hauptattraktionen dieses Titels nicht nur die Arbeit der großen Entwicklungschefs ihrer eigenen erfolgreichen Franchises, angeführt von Katsura Hashino, sondern auch die Zusammenarbeit von Künstlern wie Ikuto Yamashita, der an der Gestaltung der EVAs in Neon Genesis Evangelion arbeitete, oder Koda Kazuma, der für das Bühnenbild von NieR: Automata verantwortlich war. Das Kreativteam hat sogar ein eigenes Alphabet entwickelt, um ihrer Welt ein einzigartigeres Gefühl zu verleihen.

Werbung:

Und wo passen wir hinein? Nun, unser Charakter, der Held (der zum ersten Mal im Studio gesprochen wird), ist ein Mitglied der spärlichsten, unbekanntesten und verachtetesten Rasse, der Elda, die in der Kingdom of Euchronia leben, einem multikulturellen Imperium, in dem neun verschiedene Spezies von Humanoiden, die als Stämme bekannt sind, in einem unruhigen Waffenstillstand zusammenleben. Unser Charakter begibt sich auf eine Mission, um ein Heilmittel für den Fluch seines besten Freundes aus Kindertagen, des Kronprinzen, zu finden, der von einer Gruppe von Loyalisten im Angesicht eines tiefen Netzes politischer Intrigen versteckt wird, die versuchen, die Monarchie zu beenden und seinen Royal Magic (den Mächtigsten) zurückzufordern, um eine neue Welt zu schaffen. Zu Beginn des Abenteuers wird der König in seinem Bett ermordet, aber er hat einen Notfallplan aufgestellt. Der nächste Herrscher des Königreichs kann nur durch den Beifall des Volkes gewählt werden, und jeder kann an diesem Tournament for the Throne teilnehmen. Der Held ist entschlossen, im Namen des Prinzen an dem Turnier teilzunehmen, und er wird eine Gruppe von Anhängern haben, sowohl aktive als auch sekundäre, die ihm bei dem Abenteuer helfen.

Ich werde nicht viel mehr über die Geschichte sagen, aber ich möchte betonen, dass es ein Epos ist, das sich nach und nach entwirrt, mit wichtigen Wendungen und Überraschungen, während es religiöse und rassische Konflikte und Klassenkämpfe miteinander verwebt, und gleichzeitig ein Fantasy-Epos ist, das, obwohl es so ehrgeizig ist und so viele heikle Themen berührt, Werk. Es funktioniert und es bindet sich auch.

Werbung:

Man sollte sich auch nicht allzu sehr über so viele neue Funktionen beunruhigen lassen, denn in der Praxis spielt sich Metaphor wie ein Persona 5. Mit dem charakteristischen Menüdesign im Gefecht haben wir die Wahl zwischen physischem Angriff, Wache, Gegenstandseinsatz oder Spezialfähigkeit mit einem vertrauten System von "elementaren Stärken und Schwächen". Bestimmte Feinde sind resistent gegen bestimmte Elemente oder Waffenangriffe und schwach gegen andere. Der Charakterpool muss also ausbalanciert werden, um so viele Kampfstile und Magie wie möglich zu umfassen, und dies wird durch Archetypes erreicht.

Diese Archetypes sind eine in dieser Welt unbekannte Art von magischer Kraft, bei der Magie durch Vorrichtungen, die Zünder genannt werden, kanalisiert wird. Diese neue Magie wird aus dem Inneren der Menschen geboren, sobald sie sich ihren latenten Ängsten stellen und eine Awakening auslösen. Und sie können viele Formen annehmen (bis zu 40 Typen) und jede von ihnen wäre eine Klasse für die Charaktere. Alle Archetypen können von jedem Charakter gesteuert werden, indem im Spiel eine "Sekundärwirtschaft" namens Magla verwendet wird (im Grunde genommen Magie, die gespeichert und quantifiziert werden kann). Es wird Bedingungen geben, um sie zu finden, entweder durch das Voranschreiten in der Geschichte oder durch das Erfüllen bestimmter Stufen- oder Meisterschaftsanforderungen anderer Archetypes, da einige von ihnen verbesserte oder erweiterte Versionen der Originale sind. Soziale Vehikel sind vorhanden, und durch sie werden wir auch Synergien im Team schmieden, wie z.B. Charaktere, die uns beschützen oder unterstützen, ohne Runden zu verbringen, oder die Kombination von Angriffen, um verheerende Synthesis Fähigkeiten zu schaffen, die auch notwendig sind, um die härtesten Monster dieser Welt, die Humans, zu besiegen. Diese Feinde, die von den surrealen Designs von Bosch inspiriert sind, sind nur eines der Geheimnisse, die wir im Spiel entdecken werden. Um ein gutes Verständnis dafür zu bekommen, wie diese Synthesis -Angriffe funktionieren, rufe ich hier ein weiteres großartiges JRPG aus dem Jahr 2024 in Erinnerung, Like a Dragon: Infinite Wealth, um einen engen Bezug zu veranschaulichen.

Keine zwei Spieldurchgänge von Metaphor: ReFantazio sind zwischen Spielern gleich. Während der Anfang mehr oder weniger derselbe sein mag, wird sich die Karte sehr bald öffnen und sowohl die Wahl der Gruppenmitglieder und ihrer Archetypes als auch die Entscheidung, sich für die eine oder andere Mission zu entscheiden (denn es gibt einen kontinuierlichen Zeitzyklus, Schwankungen zwischen Tag und Nacht und sogar Wetterbedingungen, die die Erkundung beeinflussen und Feinde stärken können) wird entscheidend. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich jetzt sagen werde, aber ich habe das Gefühl, dass es nicht möglich ist, den gesamten Inhalt in einem Durchlauf zu sehen, und tatsächlich wird es mehrere verschiedene Enden geben.

Bevor ich zum Schluss komme, noch eine sehr beruhigende Warnung an diejenigen, die noch nie einen Atlus-Titel gespielt haben und mit diesem Titel beginnen wollen. Metaphor: ReFantazio ist das bisher zugänglichste Spiel von Studio Zero. Es gibt keinen vorherigen Hintergrund oder Erfahrung mit einer Serie, und die Schwierigkeitsgrade sind hochgradig anpassbar, so dass jeder die Geschichte erleben kann.

Metaphor: ReFantazio ist eine Hommage an eine Form des Geschichtenerzählens, die über 25 Jahre perfektioniert wurde, und hier explodiert sie, um uns einen Titel zu geben, der sich wirklich einzigartig und besonders anfühlt. Man kann eine tiefgreifende Charakterentwicklung, eine sich verändernde Welt und einen Sinn für Humor erwarten, der von keinem anderen Studio in einem Projekt dieser Größenordnung repliziert werden kann. Wie ich in meiner Vorschau vor ein paar Monaten vorgestellt habe, ist Shoji Meguros Soundtrack-Arbeit, in Ermangelung eines besseren Wortes, hervorragend. Indem er Chöre kombiniert, religiöse Verse rezitiert und alles mit einem transzendenten Epos umhüllt, wird seine Musik zu einem roten Faden zwischen den Phasen der Stadterkundung, den Dialogen, den Kerkern und der Schlacht.

Nachdem ich das Spiel sowohl auf der PC- (über Xbox) als auch auf der Xbox Series X-Version (mein Hauptspiel) sowie auf PlayStation 4 und PlayStation 5 getestet habe, muss ich sagen, dass ich auf keine nennenswerten Probleme oder Fehler gestoßen bin, und frage mich erneut, wie ein Spiel dieser Größe im Falle der PS5-Version auf weniger als 40 GB komprimiert werden kann.

Metaphor: ReFantazio hat es geschafft, die hohen Erwartungen, die in den letzten Monaten unter den Spielern gewachsen sind, zu erfüllen und sich dagegen zu wehren. Mit einer reichhaltigen und weitläufigen Geschichte und Welt, unvergesslichen Charakteren, einem zeitlosen Soundtrack und einem Spieldesign, das von einigen der besten Entwickler des Genres gelobt wird, kann ich nur empfehlen, sich in diese Fantasie zu stürzen.