Atlético de Madrid und Netflix-Thema: Liga-Spiel am Samstag mit den Peaky Blinders: Fanzone, Kostüme und Halbzeitshow

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Atlético de Madrid hat eine ganz besondere und ungewöhnliche Cross-Promotion für ihr bevorstehendes Ligaspiel gegen Getafe am Samstag um 16:15 Uhr MEZ vorbereitet: Das Spiel und das Stadion werden nach den Peaky Blinders thematisiert, um die Veröffentlichung des Films Peaky Blinders: The Immortal Man zu feiern.

Die Zusammenarbeit begann mit einem kurzen Werbespot, der von Netflix gedreht wurde und Koke, Giménez, Griezmann, Sørloth und Lookman als echte Peaky Blinders zeigte. Während des Spiels am Samstag finden die Fans eine Fanzone neben dem Riyadh Air Metropolitano, die vor dem Spiel geöffnet wurde und Shelby Barbershop genannt wird. Anschließend kommt das Team mit einem Bus zum Stadion, begleitet von Oldtimern und einer großen Gruppe von Schauspielern, die als Peaky Blinders verkleidet sind.

Ganz im amerikanischen Stil wird es eine Halbzeitshow mit Musik, Licht und Ton geben, die nur die Anwesenden im Stadion sehen können. Und die Logen 18 und 19 des VIP-Rings des Stadions werden in 'The Garrison Pub' umgewandelt.

Die besten Peaky Blinders-Fans dürfen sogar kostenlos ins Stadion eintreten, wenn sie verkleidet kommen: Die besten vier Kostüme erhalten zwei Doppeltickets für das Spiel.