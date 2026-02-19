Birmingham ist im Chaos und nur Tommy Shelby kann es im Trailer von Peaky Blinders: The Immortal Man retten

HQ

Es ist fast Zeit, dass die Peaky Blinders ihr großes Comeback feiern. In ein paar Wochen wird Peaky Blinders: The Immortal Man in ausgewählten Kinos Premiere feiern, bevor er ein paar Wochen später auf Netflix erscheint – und es ist vielversprechend, da Cillian Murphy eine seiner berühmtesten Rollen als Birmingham-Gangster Tommy Shelby erneut aufnimmt.

Dieser Film setzt nach den Ereignissen der Serie an und zeigt, wie Tommy versucht, in eine Welt zurückzukehren, die seinen Namen vergessen hat. Es ist ein gewalttätiges und verwüstetes Birmingham, wo die Peaky Blinders von ihrem neuen Anführer von Gentleman-Gangstern zu generischen Straßenschläger geworden sind, und deshalb kehrt Tommy zurück, um sein Vermächtnis zu reparieren und auch seinen verlorenen, inzwischen erwachsenen Sohn zu finden.

Der Premierentermin für Peaky Blinders: The Immortal Man ist für den 6. März angesetzt, aber da es sich um einen Netflix-Film handelt, sollten Sie keine breite Kinopremiere erwarten. Der Ort, an dem die meisten diesen Film sehen werden, ist wahrscheinlich auf dem Streamer, wenn er am 20. März Premiere feiert.

Unten sehen Sie einen neuen Trailer zu The Immortal Man sowie die offizielle Zusammenfassung.

"Birmingham, 1940. Mitten im Chaos des Zweiten Weltkriegs wird Tommy Shelby aus einem selbst auferlegten Exil zurückgedrängt, um sich seiner bisher zerstörerischsten Abrechnung zu stellen. Mit der Zukunft der Familie und des Landes auf dem Spiel muss Tommy sich seinen eigenen Dämonen stellen und entscheiden, ob er sich seinem Vermächtnis stellen oder es niederbrennen will. Im Befehl der Peaky Blinders... "