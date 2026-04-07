Assassin's Creed Shadows unterstützt jetzt Maus und Tastatur auf Nintendo Switch 2

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Ubisoft hat kürzlich bekannt gegeben, dass es seine Unterstützung für Assassin's Creed Shadows zurückfahren wird, um Entwicklern die Möglichkeit zu geben, an zukünftigen Kapiteln der größeren Serie zu arbeiten. Auch wenn das verständlich ist, erhielt das Spiel letztlich weniger als ein Jahr Unterstützung nach dem Launch, bevor diese Entscheidung der Öffentlichkeit mitgeteilt wurde; Ubisoft wies darauf hin, dass weitere Patches noch kommen würden, aber mit einem kleineren Fokus. Wir haben jetzt ein weiteres Beispiel dafür bekommen.

Title Update 1.1.10 wurde angekündigt und plant heute, am 7. April, zu starten, und obwohl es ein recht grundlegender Patch ist, gibt es einige vielversprechende und interessante Features zu berücksichtigen.

Zum einen können Spieler, die auf der Nintendo Switch 2 spielen, jetzt Maus- und Tastatureingaben nutzen, da dies nun auf der Konsole unterstützt wird. Ebenso können PS5 Pro-Besitzer das Spiel mit erhöhter visueller Klarheit und besserer Leistung erleben, da die neue PSSR 2-Technologie in das Spiel integriert wurde.

Schließlich ist die Bo-Waffe, die zuvor für die Claws of Awaji-Erweiterung gesperrt war, für alle Spieler verfügbar geworden, sodass du die Stabwaffe im feudalen Japan finden kannst.

Es gibt auch eine Reihe von Bugs und Problemen, die behoben wurden und über die Sie hier lesen können.