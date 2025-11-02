Assassin's Creed Shadows ist angeblich eines der am schlechtesten verkauften Spiele der Franchise

HQ

Im Laufe des Jahres gab es mehrere Berichte darüber, wie Assassin's Creed Shadows, Ubisofts neuestes, mehrfach verschobenes und extrem teures Assassinen-Spiel, Millionen von Spielern erreicht hat. Erfolg - massive Reichweite, etc. Doch jetzt, wo die tatsächlichen Verkaufszahlen vorliegen und Agenturen wie Alinea das Ganze genauer unter die Lupe genommen haben, ergibt sich ein ganz anderes Bild – und das ist kein schönes.

Trotz allgemein positiver Kritiken, die unter anderem die visuelle Präsentation des Spiels loben, deutet vieles darauf hin, dass Assassin's Creed Shadows tatsächlich ein kompletter Flop ist. Sieben Monate nach seiner Veröffentlichung hat sich das Spiel schätzungsweise nur 4,3 Millionen Mal verkauft – 56 % auf PlayStation 5, 26 % auf Xbox Series und 18 % auf Steam.

Wenn dies korrekt ist, würde dies bedeuten, dass Assassin's Creed Shadows einer der am schlechtesten verkauften Titel in der Franchise ist, wobei alle kleineren Spin-offs wie Bloodlines, Liberation und Chronicles ignoriert werden, um nur einige zu nennen. Zum Vergleich: Mirage hat sich bis heute rund fünf Millionen Mal verkauft, während Valhalla satte 20 Millionen Exemplare verkauft hat.

Wenn wir noch tiefer graben, können wir Shadows mit Ghost of Yotei vergleichen. Ein Spiel, das sich zumindest thematisch etwas ähnelt, das Bild aber auch noch düsterer wirken lässt. Alinea berichtet, dass:

"Nach sieben Monaten auf dem Markt hat sich Assassin's Creed Shadows in weniger als drei Wochen auf PS5 (2,4 Mio.) verkauft als Ghost of Yotei (2,5 Mio.), was zeigt, dass dieser Samurai-Showdown so gut wie entschieden ist."

Ein genauer Blick auf den japanischen Markt, der zumindest auf dem Papier ein beliebter Markt für Assassin's Creed Shadows sein sollte - zeigt, dass nur 1,6% aller Assassin's Creed Shadows Verkäufe von dort stammen. Ein mickriges Drittel dessen, was Ghost of Yotei auf dem gleichen Markt geschafft hat.

Bedeutet das also, dass Assassin's Creed im Niedergang begriffen ist? Oder ist es einfach nur ein Fall, in dem Shadows von einer unglücklichen Kombination von Faktoren getroffen wurde, die seinen Erfolg eingeschränkt oder behindert hat?

Was sind Ihre Gedanken?