Assassin's Creed Shadows erreicht insgesamt 5 Millionen Spieler

Obwohl es nicht mit der gleichen halsbrecherischen Geschwindigkeit wie Monster Hunter: Wilds aus den Toren geflogen ist, hat sich Assassin's Creed Shadows für Ubisoft bisher recht gut geschlagen. Das französische Videospielunternehmen hat gerade bekannt gegeben, dass der Titel seit seiner Markteinführung Ende März die Gesamtzahl von fünf Millionen Spielern überschritten hat, und wenn man bedenkt, dass er bei keinem Abonnementdienst (außer Ubisoft+) verfügbar ist, können wir diese Zahl wahrscheinlich auch als anständige Referenz für verkaufte Exemplare nehmen.

Wenn das Spiel also für 70 US-Dollar im Einzelhandel verkauft wurde und es auch etwa fünf Millionen verkaufte Exemplare hat, bedeutet das, dass es bisher etwa 350 Millionen US-Dollar eingespielt hat, was angesichts des kürzlich behaupteten Budgets, einschließlich Marketing, etwa 117 Millionen US-Dollar betrug (auch wenn das verdächtig niedrig erscheint für ein Spiel, an dem angeblich 2.000 Leute gearbeitet haben...), wir müssen Shadows an dieser Stelle als einen ziemlich großen Erfolg für Ubisoft betrachten.

