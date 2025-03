HQ

Das Problem bei der Besprechung eines "100-Stunden"-Rollenspiels wie Assassin's Creed Shadows ist, dass sich Eindrücke und Meinungen im Laufe der Stunden ändern. Ein Spiel wie dieses muss so kreativ abgestimmt und verfeinert sein, dass es sich frisch und lustig anfühlt, stundenlang die gleichen oder ähnliche Dinge zu tun, und genau deshalb befinde ich mich mit diesem Titel in einem kleinen Dilemma. Ich hatte eine originelle Wahrnehmung dieses Spiels, und nach einem weiteren Wochenende voller Spielzeit, an dem ich noch etwa 20 Stunden gespielt habe, hat sich mein Eindruck ein wenig verändert. Also, in diesem Sinne, lassen Sie uns das noch einmal tun.

HQ

Es gibt vielleicht nur eine Handvoll Spiele, die vor den gleichen Herausforderungen stehen wie Assassin's Creed Shadows. Nein, ich spreche nicht von toxischem Community-Unsinn und Boykott und dergleichen, ich spreche von der Last, die auf den Schultern dieses Spiels lastet. Ubisoft befindet sich derzeit in einer schwierigen Lage, weit entfernt von dem Ort, an dem es einst operierte und sich positionierte. Das Unternehmen blutet im Wert aus, schließt konsequent Studios und Spiele, häufig in Übernahmegerüchten, und all dies scheint zu einer gemeinsamen Konnotation zu führen: Assassin's Creed Shadows muss die Zukunft von Ubisoft retten. So hat sich dieses Spiel oft angefühlt, als müsste es die Rettung für Ubisoft sein, und ob es ausreichen wird, um Ubisofts Schiff wieder in Ordnung zu bringen, ist eine ganz andere Geschichte.

Bevor wir vor fast einem Jahrzehnt Assassin's Creed Origins erhielten, fing die Serie an, sich sehr altbacken und zu wiederholen, und nach Assassin's Creed Odyssey und Assassin's Creed Valhalla fühlt sie sich wieder so an. Was wir jetzt von einem dieser Spiele erwarten, passt zur typischen Ubisoft-Formel einer riesigen offenen Welt, die mit Fragezeichen übersät ist, und einer Kampfsuite, die eher an Action-RPGs orientiert ist und weit von den Stealth-First-Routen der ersten Titel abweicht. Es gibt plünderbare Truhen voller Ausrüstung, die den Helden stärker macht, ein übernatürlicheres und mythisches Thema, und all dies macht ein Abenteuer aus, das weit über 100 Stunden dauern kann. Assassin's Creed Shadows ist in vielen Metriken nicht anders, aber es gibt Verbesserungen und Weiterentwicklungen in mehreren Kernbereichen, Änderungen, die die Formel anpassen und die Art und Weise verändern, wie wir ein Assassin's Creed -Spiel im Jahr 2025 kennen und erleben. Aber reicht das aus?

Werbung:

Ganz überzeugt bin ich nicht. Aber bevor ich auf die Gründe eingehe, möchte ich eines der stärksten Merkmale dieses Spiels ins Rampenlicht rücken: die Erzählung. Ubisoft hat den Weg einer politisch aufgeladenen Geschichte eingeschlagen, die sich um Oda Nobunaga und seine Eroberung Japans dreht und von einer mysteriösen und mächtigen Gruppe unterstützt wird. Wenn Sie Shogun gesehen haben, ist die Erzählung, die hier gewebt und erzählt wird, sehr ähnlich, mit Verrat und Verschwörung und kriegerischen Fraktionen und furchtlosen Helden aus dem Ausland an vorderster Front. Dieser Erzählansatz funktioniert und verbessert frühere Erzählungen in der Serie um Längen. Die Menschen und Charaktere, die du auf deinem Weg triffst, fühlen sich echt und wichtig an, und du wirst in eine Geschichte verwickelt, die auch unerwartete Wendungen hat. Gelegentlich gibt es Entscheidungen, die sich nicht so wirkungsvoll anfühlen wie viele Spiele mit Entscheidungen, aber die Tatsache, dass man der Geschichte auch nur einen kleinen Stempel aufdrücken kann, ist überzeugend. Meine einzige kleine Sorge bei diesem Erzählansatz ist, dass es sich wie bei Shogun (und der klaren Inspiration der TV-Adaption, Game of Thrones ) manchmal so anfühlen kann, als würden zu viele Handlungsstränge gleichzeitig verfolgt, Fäden, die ihre Bedeutung verlieren können, teilweise aufgrund der offeneren Natur des Spiels und der Tatsache, dass man Missionen und Nebenquests auf ziemlich freie Weise angehen kann. Die Handlungsfähigkeit der Spieler ist fantastisch, aber das hat seinen Preis, wenn es um das erzählerische Tempo und das Gewicht geht.

Einer der anderen Bereiche, den Ubisoft ausbauen und auf früheren Ideen aufbauen wollte, sind die Protagonisten. In Shadows haben wir zunächst keine Identitätswahl, wie es bei Eivor in Valhalla der Fall ist, oder ein Setup, bei dem Sie entweder Kassandra oder Alexios in Odyssey auswählen. In Shadows schlüpfst du sowohl in die Rolle des flinken Shinobi Naoe als auch in die Rolle des kräftigen Samurai Yasuke, wobei beide Charaktere sehr unterschiedliche Spielstile und Mechaniken haben. Ich begrüße das kreative Risiko, das das ist, und ich kann die Stellen sehen, an denen das funktioniert, vor allem in der Abteilung für Spieleragenturen. In der Praxis hat es jedoch Knicke. Die Assassin's Creed -Formel ist nichts für Samurai, und das bedeutet, dass Yasuke sich (vielleicht passenderweise) wie ein Mann anfühlt, der fehl am Platz ist, da das Spiel eindeutig um Naoe und ihre Fähigkeiten herum entworfen und aufgebaut wurde. Yasuke kann nicht gut Parkour fahren oder klettern, er ist hoffnungslos im Schleichen und im Kampf fehlt ihm die Finesse und das Können von Naoe, was ihm das Gefühl gibt, ein Elefant im Porzellanladen zu sein. Zugegeben, es gibt Situationen, in denen sich Naoe fehl am Platz anfühlt, zum Beispiel in Bosskämpfen gegen einen größeren Feind oder eine Gruppe von Feinden, eine Situation, in der ihre Beweglichkeit und geringe Gesundheit im Vergleich zu Yasukes Stärke und Rüstung weniger wirkungsvoll sind. Vor diesem Hintergrund befindet sich Shadows in einer Art kreativem Schwebezustand, in dem es sich einfach nicht so anfühlt, als ob das Gameplay vollständig strukturiert und verfeinert wurde, um zu seinem Dual-Helden-Setup zu passen.

Werbung:

Aber auch wenn es nicht das stärkste Element des Spiels ist, ist es auch nicht annähernd das schwächste oder spaltendste. Für mich ist das die offene Welt. Zunächst einmal ist das feudale Japan, das Ubisoft aufgebaut hat, absolut schön und kreativ vielfältig. Die Vertikalität und Geografie, die Verwendung von Grün und Laub, die unglaubliche Variation des Schlosses und des urbanen Designs, all das ist erstklassig und wirklich großartig. Das Problem ist, dass die Welt nach Dutzenden von Stunden ihren Charme verliert und es nicht mehr besonders spannend ist, sie zu erkunden. Dies ist kein Kingdom Come: Deliverance II, in dem sich die Welt lebendig und unerwartet anfühlt, oder gar ein Valhalla, in dem das Land mit so viel Inhalt übersät ist, dass man manchmal kaum atmen kann. Shadows kann sich unfruchtbar und mangelhaft anfühlen, und das hat eine Handvoll Gründe.

HQ

Das Fragezeichen-Punkte-of-Interest-System muss jetzt der Vergangenheit angehören. Es ist müde und langweilig und fühlt sich seit Jahren veraltet an. Es fühlt sich auch unglaublich enttäuschend an, wenn man zu einem Fragezeichen reist, nur um festzustellen, dass es sich um einen Schrein oder ein Dorf handelt, das dem Spieler buchstäblich nichts zu bieten hat. Warum Ubisoft sich entschieden hat, sich von Valhalla s spaßigem und erfrischendem World Events zu verabschieden, verwirrt mich, und der Mangel an fesselnden Bosskämpfen in der offenen Welt enttäuscht ebenfalls. Die einzige Schwäche des Verfechtens von Stealth besteht darin, dass man die taktile und herausfordernde Natur der Action-RPG-Kämpfe verliert, die Valhalla so hervorragend mit Kämpfen gegen die Daughters of Lerion oder tödliche Tierwelt oder sogar Odyssey s wandernde Mercenaries liefern. Die Burgen, so großartig sie auch sind, brauchen auch eine Designauffrischung, da es ein wenig ermüdend wird, ständig zu Burgen zu gehen und die gleichen Ziele erfüllen zu müssen, um sie zu "erobern". Auch das Quest-Design ist ähnlich uninspiriert, da fast jedes Ziel, das du jagen sollst, nach der gleichen Formel eingerichtet ist. Dem Spieler wird ein freier Ort übergeben und dann die Aufgabe gestellt, das Ziel in dieser ungenauen Zone zu finden. Diese Serie schreit schon seit einiger Zeit nach einem Hitman -ähnlichen Ansatz, bei dem man die jeweilige Situation auf vielfältige Weise angehen kann, anstatt einfach in ein Gebiet zu gehen und dann dem Ziel in den Nacken zu stechen...

Wenn ich über die Karte spreche, ist eine meiner größten Frustrationen die Art und Weise, wie das Spiel einen manchmal an der Erkundung hindert und verhindert, dass der Spieler kleinere Steigungen und dergleichen erklimmen kann. Es ist überhaupt kein Problem, wenn der Spieler im Winter über vereiste Dächer läuft, aber wenn man im Sommer einen Hügel erklimmt, rutscht Naoe hinunter, als wäre sie eine Spinne, die versucht, aus einer Badewanne zu klettern.

Die Aussichtspunkte fühlen sich jetzt wie ein notwendiges Übel an, da sie als praktische Möglichkeit dienen, die riesige Karte einfach mit Schnellreise zu durchqueren, aber ich wäre nachlässig zu erwähnen, dass die Platzierung vieler in besetzten Burgen und feindlichem Territorium gelinde gesagt ein Ärgernis sein kann. Glücklicherweise helfen die Kakurega-Basen ein wenig dabei, auch wenn ihr Zweck nicht überzeugend ist, indem sie einfach als Ort dienen, an dem man Vorräte auffüllen und auf aktualisierbare Verträge zugreifen kann, die Ressourcen belohnen. Und damit komme ich zu einem weiteren Bereich, der mir in Assassin's Creed Spielen wirklich nicht mehr wichtig ist: Ressourcen und plünderbare Truhen.

Die Interaktionsstufe in Shadows ist oft dem Plündern von Truhen vorbehalten, die mit Ressourcen gefüllt sind, mit denen du deine Basis oder Ausrüstung verbessern kannst, oder einfach neue Waffen und Rüstungen. Es wäre in Ordnung, wenn es eine Handvoll davon auf der Karte gäbe, aber es gibt unzählige Mengen, und die meisten belohnen nur sehr wenig... Es fühlt sich einfach nicht mehr lohnend an, Kisten öffnen zu müssen, um farbcodierte abgestufte Ausrüstung zu erhalten, und wie die Fragezeichen auf der Weltkarte schreit auch diese Serie nach einer Veränderung in diesem Format.

Nun, ich werde sagen, dass Ubisoft bedeutende Fortschritte in Bereichen gemacht hat, die ebenfalls Aufmerksamkeit erforderten, nämlich dem Fortschritt und der Beseitigung des lächerlichen Skill-Baums von Valhalla. Jetzt verdienst du Mastery Points, indem du aufsteigst und Quests abschließt, wobei du diese für die wenigen Fertigkeitsbäume ausgibst, um neue Werkzeuge und Fertigkeiten freizuschalten oder gelegentlich Kernattribute zu verbessern. Der Haken an der Sache ist, dass man, um neue Stufen in jedem Skill-Baum freizuschalten, seine Knowledge Rank verbessern muss, was durch das Abschließen von rot markierten Open-World-Aktivitäten erreicht wird, von denen viele Ghost of Tsushima -ähnlichen Aktivitäten ähneln, sei es Meditation oder Training mit Yasukes Schwert. Im Grunde genommen hat es jetzt einen echten Vorteil, einige Dinge in der offenen Welt zu tun, abgesehen davon, einfach Erfahrung zu sammeln und bessere Beute zu finden.

Außerdem möchte ich anmerken - trotz vieler meiner früheren Gedanken - dass Shadows vielleicht das passendste Assassin's Creed ist, das wir seit Jahren gesehen haben. Es fühlt sich an wie die Geschichte eines echten Assassinen, in der Schleichen wieder ein zentrales und wichtiges Element ist und die charakteristische Eleganz ebenfalls voll zur Geltung kommt. Assassin's Creed Mirage bot etwas Ähnliches, nur in einem Format, das sich eher wie das Assassin's Creed der letzten Generation anfühlte, mit einer größeren linearen Struktur. Shadows ist dieses moderne Assassin's Creed -Format, außer dass alle Schlüssel vorhanden sind und einige neue Elemente und Systeme vorhanden sind (ob es nun das Einkriechen in Bauchlage oder die Verwendung eines Enterhakens zum einfachen Erklimmen von Strukturen ist), die es Ihnen ermöglichen, es tatsächlich als Stealth-Actionspiel zu behandeln, wenn Sie dies wünschen. Wenn Sie den direkteren Kool Aid Vorschlaghammer-Ansatz bevorzugen, steht Yasuke zur Verfügung. Aber Naoe ist die richtige Art, dieses Spiel zu spielen, und durch ihre Augen hat Ubisoft ein unterhaltsames RPG geschaffen. Funktioniert Stealth immer? Meiner Erfahrung nach nein, aber wenn es passiert und wenn die Feinde dich nicht sofort entdecken und entdecken, ist es ein absoluter Nervenkitzel, Attentate und hinterhältige Tötungen aneinanderzureihen, und das ist bei weitem der Punkt, an dem das Spiel am stärksten ist.

Das ist der Grund, warum ich Assassin's Creed Shadows für ein ungewöhnliches Spiel halte. Auf der einen Seite sollte die große Vision gefeiert und gelobt werden, und es gibt viele Elemente, die hervorstechen und beeindrucken. Sei es die Erzählung, der Kampf, das Design und das Aussehen, der verfeinerte Fortschritt, sogar die enorm verbesserten Animationen und Zwischensequenzen... Es gibt viel zu tun und so viel zu tun, dass Sie auf Ihre Kosten kommen und noch einiges mehr. Aber gleichzeitig ist dies das vierte Assassin's Creed Spiel, das in diesem expansiven Stil gebaut wurde, und es fühlt sich nicht so an, als würde sich die Serie wirklich viel weiterentwickeln. Was auch immer das nächste Kapitel sein wird, es müssen Schritte unternommen werden, um die Art und Weise zu ändern, wie wir diese Titel erleben und erkennen, denn nach Origins, Odyssey, Valhalla und jetzt Shadows bin ich mit meinem Latein am Ende mit diesem unglaublich ermüdenden Open-World-Format und der farblich abgestuften Ausrüstung und der plünderbaren Ressourcenstruktur, der es einfach an jeglicher Form von Charisma mangelt.

Wenn ich eine kurze Zusammenfassung meiner Zeit mit Assassin's Creed Shadows geben müsste, würde ich sagen, dass es ein ausuferndes RPG mit mehr Treffern als Fehlschlägen ist und das eine Handvoll Probleme der Serie anspricht, während es von mehreren anderen zurückgehalten wird. Es ist vielleicht das Assassin's Creed Spiel seit Jahren, und das birgt sowohl viele erstaunliche Stärken als auch einige ärgerliche Schwächen. Es ist Ubisoft, wie du es kennst und liebst.