Assassin's Creed Shadows Budget enthüllt - und es ist massiv

Ist Assassin's Creed Shadows das teuerste Spiel von Ubisoft aller Zeiten? Es sieht auf jeden Fall so aus, denn Top-Manager Yves Guillemot enthüllte kürzlich, wie viel die Entwicklung des neuesten Teils ihres größten Franchise tatsächlich gekostet hat: erstaunliche 100 Millionen Euro.

Diese Zahl umfasst jedoch nicht nur die Entwicklung, sondern auch umfangreiche Marketingmaßnahmen und Investitionen in die zugrunde liegende Spiel-Engine. Immer noch teuer, aber im Großen und Ganzen auf dem Niveau dessen, was viele große AAA-Titel heutzutage in der Produktion kosten.

Angesichts des Trends explodierender Entwicklungs- und Marketingbudgets ist es nicht verwunderlich, dass große Publisher ihre Investitionen in bewährte Franchises verdoppeln. Auf diese Weise können katastrophale Flops wie Concord vermieden werden, die Berichten zufolge auf atemberaubende 400 Millionen US-Dollar angewachsen sind.