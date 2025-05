Arcane Showrunnerin über die Zukunft von Vi und Caitlyn: "Man weiß nie"

HQ

Als Arcane Ende 2024 abgeschlossen und abgeschlossen wurde, waren viele sprachlos und neugierig, was als nächstes für animierte League of Legends kommen wird. Es gab Berichte über Nachfolge- oder Spin-off-Projekte, aber wie sich diese auf die Hauptbesetzung auswirken werden oder könntenArcane, ist unklar, bis wir etwas Konkretes in Bezug auf sie bekommen. Das hat die Fans jedoch nicht davon abgehalten, Fragen zu stellen.

Während des Gesprächs von Variety am Alhambra Gallery Nucleus stellten die Fans die Frage, was die Zukunft für Vi und Caitlyn bringen wird. Showrunner und Executive Producer Christian Linke reagierte, indem er den Fans im Wesentlichen mitteilte, dass die Tür weit offen gelassen wurde.

"Nun, das ist eine schwierige Frage. Ich muss keinen Kommentar sagen, denn... Man weiß nie. Das ist eine beschissene Antwort, aber sie ist zu deinen Gunsten."

Drehbuchautorin Amanda Overton ergänzte dies dann, indem sie hinzufügte: "Diese Charaktere sind in der Serie sehr jung. Sie sind so um die 20 oder was auch immer. Wir haben noch nicht gesehen, wie Vi oder ehrlich gesagt Caitlyn erwachsen geworden sind. Die Show zeigte, wie sie erwachsen wurden. Jetzt können sie sich fragen: "Wer bin ich, wenn ich niemanden habe, den ich beschützen kann? Denn alles, was sie die ganze Show über tat, war, zu versuchen, jemand anderen als sich selbst zu schützen.

"Herauszufinden, wer Vi ist und was sie will, und wie sie in die Rolle einer Polizistin passt und für wen sie sich entscheidet zu kämpfen und warum - das sind Geschichten, die wir noch nicht ausführlich erforscht haben. Ist sie eine Gummischuh-Ermittlerin? Sind sie ein Verbrechensbekämpfungs-Duo? Gehen sie in die weite Welt und treffen auf andere Champions? Das wäre dope und würde Spaß machen. Ich möchte, dass Vi mehr von der Welt zu sehen bekommt."

Im Wesentlichen könnten wir beide Charaktere in der Zukunft in animierter Form wieder auftauchen sehen, die Frage ist, wann oder wo...?