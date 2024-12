Arcane Creator plant Spin-offs, die sich auf einzelne Charaktere konzentrieren

HQ

Christian Linke, Mitschöpfer und Showrunner der von der Kritik gefeierten Arcane-Reihe, hat seine Pläne enthüllt, das Universum zu erweitern, indem er sich auf individuelle Geschichten für bestimmte League of Legends-Charaktere konzentriert. In einem Interview mit The Direct erklärte Linke, dass eine dritte Staffel von Arcane zwar unwahrscheinlich ist, aber der Wunsch groß ist, andere, kleinere Geschichten weiter zu erforschen.

Linke betonte, dass Arcane nur der Anfang einer größeren Reise ist und dass das Team und zukünftige Projekte in Ton und Stil sehr unterschiedlich sein werden. Einige mögen verspielter sein, während andere viel ernster und düsterer sein können.

Während noch keine genauen Details darüber bekannt gegeben wurden, welche Charaktere (oder Gebiete) in Zukunft im Mittelpunkt stehen werden, hat Linke zuvor Noxus, Demacia und Ionia als mögliche Quellen für zukünftige Geschichten genannt. Wir können jedoch davon ausgehen, dass es noch viele Jahre dauern wird, bis wir die Früchte ihrer Arbeit sehen, denn Linke sagt, dass es entscheidend ist, für jedes neue Projekt die richtigen Leute, die richtige Vision und die richtige Geschichte zu finden.

