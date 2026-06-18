Arc System Works hat eine eigene Präsentation für nächste Woche angekündigt.

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Nach mehr als 35 Jahren in der Entwicklung bekannter Kampfspiele wie der Blazblue-Reihe und vor allem Guilty Gear erweitert Arc System Works seine Präsenz über die Grenzen seiner Heimatstadt Yokohama hinaus in den Westen. 2024 eröffneten sie ihr erstes europäisches Büro in Paris und haben kürzlich offizielle Social-Media-Kanäle für die spanische Gaming-Community gestartet. Wie dem auch sei, sie bereiten sich darauf vor, einen großen Sprung nach vorne zu machen.

Vielleicht bekommen wir nächste Woche unseren ersten Einblick in das, was auf uns zukommt, denn sie haben die Arc System Works Showcase 2026 angekündigt, eine Live-Stream-Veranstaltung, bei der sie die neuesten Nachrichten aus dem Studio und eine Reihe von von Arc System Works entwickelten und/oder veröffentlichten Titeln diskutieren werden. Es wurden keine konkreten Titel erwähnt, aber es ist sicher anzunehmen, dass wir Updates zu Guilty Gear Strive sehen werden oder, wer weiß, vielleicht einen ersten Blick auf den nächsten Teil der Kampfspielreihe. Es ist auch sicher zu sagen, dass wir einen ausführlichen Einblick in Marvel Tōkon: Fighting Souls bekommen, das am 6. August erscheinen soll.

Die Arc System Works Showcase 2026 findet am 24. Juni um 22:00 Uhr BST/23:00 Uhr MESZ über den offiziellen YouTube-Kanal statt. Wirst du es vermissen?