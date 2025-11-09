Anya Chalotra von The Witcher kommentiert die Kritik an der Besetzung als Yennefer

HQ

Der Versuch von Netflix, eine Live-Action-Version von The Witcher zu machen, wurde im Allgemeinen schlecht aufgenommen. Es begann mit ein paar Knicken in der Rüstung, und im Laufe der Jahre wurde es nur noch schlimmer, bis zu dem Punkt, an dem sich neue Staffeln kaum noch wie eine Terminvergabe anfühlen. Ein Großteil der Kritik an der Serie ist berechtigt, aber was nicht der Fall ist, war der ziemlich abscheuliche Diskurs um die Besetzung von Anya Chalotra als Yennefer.

Die Schauspielerin wurde wegen ihres Aussehens und ihrer ethnischen Zugehörigkeit ins Visier genommen, obwohl sie eine der besseren Figuren in der Serie war, und das traf natürlich die Schauspielerin, die noch recht neu in der Berühmtheit war, hart.

Im Gespräch mit The Guardian kommentierte Chalotra die Kritik, mit der sie konfrontiert war: "Ich bin nicht in den sozialen Medien. Ich blieb stehen. Ich habe es schon lange nicht mehr genommen. Die erste Staffel für mich... Es gab viel Negativität. Es gibt auch viel Positives, aber natürlich auch das Negative... Das war einer meiner ersten Jobs. Es hat mich hart getroffen. Ich habe sehr schnell gelernt, dass das alles ganz schön intensiv sein kann."

Chalotra beschreibt den Beitritt zu The Witcher sogar als eine "Feuertaufe" und geht sogar so weit zu sagen, dass es eine "entmutigende, aber so aufregende" Erfahrung war.

Was denkst du über die Leistung von Chalotra als Yennefer of Vengerberg ?