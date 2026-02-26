Antonio Tejero, Anführer von 23F, stirbt im Alter von 93 Jahren

HQ

Antonio Tejero, der ehemalige Oberstleutnant der Guardia Civil, der beim gescheiterten Putsch von 1981 den spanischen Kongress stürmte, ist im Alter von 93 Jahren gestorben, was mit der Veröffentlichung freigegebener Regierungsdokumente über den Versuch, Spaniens post-Franco-Demokratie zu stürzen, zusammenfiel.

Die Bekanntgabe seines Todes erfolgte durch den Anwalt der Familie, Luis Felipe Utrera Molina, der dann eine Nachricht von einem der Söhne des ehemaligen Zivilgardisten (über El País) veröffentlichte:

"Mit tiefer Trauer teile ich euch mit, dass heute, am 25. Februar 2026, mein Vater, Antonio Tejero Molina, im Beisammensein all seiner Kinder verstorben ist, nachdem er die letzte Ölung und den Segen Seiner Heiligkeit Leo XIV. erhalten hatte. Ich danke Gott unendlich für sein hingebungsvolles und großzügiges Leben für Gott, Spanien und seine Familie. Ich bitte um eure Gebete für seine ewige Ruhe. Danke."

23 Jahre alt, weiblich // Shutterstock

Tejero, der am 23. Februar 1981 im Kongresssaal eine Pistole schwang, wurde zum Symbol des Putsches, der jedoch vereitelt wurde, als König Juan Carlos sich weigerte, den Plan zu unterstützen, und die Loyalität gegenüber der konstitutionellen Regierung anordnete. Er wurde zu 30 Jahren Haft verurteilt, verbüßte aber die Hälfte und beteiligte sich später an rechtsextremen politischen Aktivitäten und Protesten, unter anderem gegen die Exhumierung Francos 2019.

Die neu veröffentlichten Akten offenbaren Details über die Unterstützer des Putsches und die Beteiligung der internen Geheimdienste und heben die Versuche einiger Verschwörer hervor, ihre eigene Verantwortung zu verharmlosen und den König zu belasten. Tejero blieb sein ganzes Leben lang unbußig und setzte sich weiterhin für autoritäre Lösungen und ultrakonservative Anliegen ein.