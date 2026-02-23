Spanien wird Akten zum Putschversuch von 1981 freigeben

HQ

Am Mittwoch wird Spanien Dokumente veröffentlichen, die neue Einblicke in den Putschversuch von 1981 geben könnten, ein Plan, der darauf abzielte, die junge Demokratie zu sabotieren, wie Premierminister Pedro Sánchez heute in den sozialen Medien bekannt gab.

Der spanische Premierminister formulierte die Deklassifizierung als Begleichung einer "historischen Schuld" gegenüber der Öffentlichkeit und betonte, dass das Verständnis der Vergangenheit der Schlüssel zum Aufbau einer freieren Zukunft sei. Die Akten könnten die Beteiligung des ehemaligen Königs Juan Carlos I., der Geheimdienste und anderer staatlicher Institutionen aufklären, obwohl bekannt ist, dass einige Dokumente verschwunden sind.

Der Putsch, angeführt vom Oberstleutnant der Zivilgarde, Antonio Tejero, führte dazu, dass bewaffnete Männer das Unterhaus des Parlaments stürmten und Abgeordnete 17 Stunden lang als Geiseln hielten , um die Diktatur wiederherzustellen. Der Plan scheiterte letztlich, nachdem König Juan Carlos eine Fernsehansprache gehalten hatte, in der er die konstitutionelle Regierung bekräftigte und die Rolle der Monarchie bei der Verteidigung der jungen spanischen Demokratie festigte...

Pedro Sánchez zu X:

Der Speicher kann nicht unter Verschluss gehalten werden. Morgen werden wir die 23F-Dokumente freigeben, um eine historische Schuld mit den Bürgern zu begleichen. Demokratien müssen ihre Vergangenheit kennen, um eine freiere Zukunft aufzubauen. Danke an alle, die den Weg geöffnet haben.