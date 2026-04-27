Anthony Joshua bestätigt seinen Comeback-Kampf im Juli und wird im November gegen Tyson Fury antreten

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Anthony Joshua, 36, ehemaliger britischer Unified Heavyweight Champion zwischen 2017 und 2021, hat seinen nächsten Kampf angekündigt, den ersten nach dem Autounfall, den er am 29. Dezember 2025 in Nigeria erlitt, bei dem er leichte Verletzungen erlitt und zwei enge Freunde starben. Der Unfall ereignete sich nur wenige Tage nach seinem viel beachteten Kampf gegen den YouTuber Jake Paul, bei dem er in der sechsten Runde durch K.o. gewann und von Netflix übertragen wurde.

Anthony Joshua hat bestätigt, dass er am 25. Juli gegen den 35-jährigen albanischen Schwergewichtler Kristian Prenga (20 Siege, alle durch K.o., 1 Niederlage) antreten wird, in einem Kampf namens "The Comeback", der in Riad stattfinden wird und vom Vorsitzenden der saudischen Unterhaltungsbehörde, Turki Alalshikh, angekündigt wurde. Sie wird weltweit auf DAZN ausgestrahlt.

Es wird nur der erste Kampf für Joshua in Riad sein, da er einen Mehrkampf-Vertrag mit dem Königreich Saudi-Arabien unterzeichnet hat. "Es ist kein Geheimnis, dass ich mir Zeit genommen habe, mich zu konsolidieren und neu aufzubauen, um bereit zu sein, wieder in den Ring zu treten, und heute ist der nächste Schritt auf dieser Reise", sagte Joshua.

Anthony Joshua wird im November gegen Tyson Fury kämpfen

Sein nächster Gegner? Obwohl nicht offiziell angekündigt, veröffentlichte Boxpromoter Eddie Hearn auf Instagram, dass das lang erwartete Duell zwischen Anthony Joshua und Tyson Fury sowie der rein britische Schwergewichtskampf im November stattfinden und von Netflix ausgestrahlt werden soll. Beide Boxer haben das Boxen in Großbritannien in den letzten zehn Jahren neu definiert, hatten aber bis jetzt nie die Chance gehabt zu kämpfen.