Tyson Fury bestätigt, dass er als Nächstes gegen Anthony Joshua kämpfen will, "ein Kampf, der eigentlich zehn Jahre dauern soll"

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Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury feiert diesen Samstag ein Comeback gegen Arslanbek Makhmudov, ein Kampf im Tottenham Hotspur Stadion, der auf Netflix übertragen wird. In diesem Kampf gibt es keine Titel zu gewinnen, aber wenn er siegt, könnten die Fans endlich ein Duell zwischen Fury und Anthony Joshua geschenkt bekommen, ein "rein britischer Superkampf", der dem Sport seit einer Generation entzieht, wie die BBC es beschreibt.

Joshua hat jedoch nach dem Autounfall, bei dem zwei seiner besten Freunde starben und der wenige Tage nach seinem Kampf mit Jake Paul stattfand, keine Pläne bestätigt, erneut zu kämpfen. Fury sagte, sein Unfall habe ihn motiviert, zum Boxen zurückzukehren, weil "morgen ein Rätsel ist und wir für heute leben müssen".

Im Gespräch mit Reportern am Mittwoch bestätigte Fury, dass er als Nächstes gegen Joshua kämpfen möchte. "Dieser Kampf sollte in den letzten zehn Jahren so oft stattfinden, aber dann hatte jemand einen weiteren Kampf dazwischen und jemand wurde bewusstlos oder verletzt", sagte der 37-Jährige (laut ESPN).

"Das Problem ist, im Schwergewichtsboxen kann alles schiefgehen, es gibt keine einfachen Kämpfe. Und wenn du kopfüber geworfen wirst, ist es vorbei, es ist vorbei", sagte Fury. "Ich will den nächsten Kampf und ich bin sicher, dass AJ genauso denkt." Manche denken jedoch, dass es zu spät kommt, da die Schwergewichte am Ende ihrer Karriere stehen (Joshua ist 36).