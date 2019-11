Anpassung der Textgröße in The Outer Worlds möglich

Obsidian Entertainment erhielt viel Lob für The Outer Worlds (hier lest ihr unsere Kritik nach) und deshalb ist es einer der Kandidaten für das Spiel des Jahres bei den Game Awards 2019. Perfekt ist der Titel vielleicht nicht, allerdings konnte der Entwickler einen der ärgerlichsten Kritikpunkte mit dem letzten Patch teilweise beheben - die Schriftgröße der Texte.

Ihr könnt das Update 1.1 ab sofort auf PC, PS4 und Xbox One herunterladen und in den Einstellungen die Option finden, die Größe der Untertitel zu erhöhen. Leider passt das nicht alle auf dem Bildschirm dargestellten Textelemente an, daher sind noch nicht alle Spieler mit dieser Änderung zufrieden. Der Patch behebt auch einige Soundprobleme (genauer gesagt das Entfallen der Geräuschkulisse) in der PS4-Version, sowie fehlendes Laub in der Xbox-Fassung. Wie erwartet hat das Studio gleichzeitig mehrere Fehler in der allgemeinen Performance behoben, sodass es weniger häufig zu Fehlermeldungen oder sporadischen Abstürzen kommen sollte. Die kompletten Patch-Notes zu Update 1.1 von The Outer Worlds könnt ihr auf dieser Website nachlesen. Für Nintendo Switch erscheint das Sci-Fi-Rollenspiel Anfang des kommenden Jahres.