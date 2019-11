Death Stranding führt Nominierungen der The Game Awards 2019 an

Wieder einmal gehört Gamereactor zu den Juroren der großen Game-Awards-Preisverleihung am 13. Dezember, bei der bedeutende Persönlichkeiten, Studios und Werke aus der Gaming-Industrie geehrt werden. Gestern Abend wurde eine Liste der Finalisten veröffentlicht, für die ihr hier abstimmen könnt. In den nächsten Wochen seid ihr gefragt, denn ihr könnt eure Favoriten in den vielen Kategorien unterstützen.

Bevor ihr die Liste durchgeht sollten wir vielleicht noch einmal die Rahmenbedingungen klären. Zuerst einmal könnte sich die eine oder der andere darüber wundern, warum wir Super Smash Bros. Ultimate sehen, das ja bereits im vergangenen Jahr erschien. Der Grund dafür ist der spezielle Zeitrahmen dieser Veranstaltung, der Mitte November endet und startet. Daher war Smash Bros. Ultimate beim letzten Jahr kein Kandidat, so wie es Star Wars Jedi: Fallen Order und Pokémon Schild/Schwert in diesem Jahr nicht sind.

You watching Werben

Spiel des Jahres



Beste Game-Direktion



Beste Narrative



Beste Art-Direktion



Beste/r Soundtrack/Musik



Bestes Audio-Design



Beste Performance





Ashly Burch als Parvati Holcomb in The Outer Worlds

Courtney Hope als Jesse Faden in Control

Laura Bailey als Kait Diaz in Gears 5

Mads Mikkelsen als Cliff Unger in Death Stranding

Matthew Porretta als Dr. Casper Darling in Control

Norman Reedus als Sam Porter Bridges in Death Stranding



Games, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen



Bestes laufendes Spiel



Bestes Indie-Game



Bestes Mobile Game



Bester Community-Support



Bestes VR-/AR-Spiel



Bestes Actionspiel



Bestes Action-Adventure



Bestes Rollenspiel



Bestes Kampfspiel



Bestes Familienspiel



Bestes Strategiespiel



Bestes Sport-/Rennspiel



Bestes Multiplayer-Game



Subway präsentiert ein frisches Indie-Spiel



Content-Creator des Jahres





Courage - Jack Dunlop

Dr. Lupo - Benjamin Lupo

Ewok - Soleil Wheeler

Grefg - David Martínez

Shroud - Michael Grzesiek



eSports-AWARDS

Bestes eSports-Game



Bester eSports-Spieler



Bestes eSports-Team





Astralis (CS:GO)

G2 Esports (LOL)

OG (DOTA 2)

San Francisco Shock (OWL)

Team Liquid (CS:GO)



Bestes eSports-Event





2019 Overwatch League Grand Finals

EVO 2019

Fortnite World Cup

IEM Katowice 2019

League of Legends World Championship 2019

The International 2019



Bester eSports-Coach





Eric 'adreN' Hoag (Team Liquid, CS:GO)

Nu-ri 'Cain' Jang (Team Liquid, LOL)

Fabian 'GrabbZ' Lohmann (G2 Esports, LOL)

Kim 'Kkoma' Jeong-gyun (SK Telecom T1, LOL)

Titouan 'Sockshka' Merloz(OG, DOTA 2)

Danny 'Zonic' Sørensen (Astralis, CS:GO)



Bester eSports-Host