Annapurna Interactives musikalisches RPG People of Note erscheint im April

Das kommende musikalische RPG von Iridium Studios und Annapurna Interactive People of Note hat endlich sein Veröffentlichungsdatum, und es ist nicht mehr weit entfernt. Mit rhythmischem, taktischem Kampf und einer lebendigen Grafik und einer unterhaltsamen Geschichte wirkt People of Note wie eine Mischung alter RPG-Klassiker mit modernem Flair.

Im Veröffentlichungstrailer unten sehen wir unsere Hauptfigur Cadence, wie sie ihre Mission aufnimmt, der größte Popstar in einer Welt zu werden, die sich um Musik und Performance dreht. Alleine schafft sie das jedoch nicht und muss zusammen mit ihren Bandkollegen Genres mischen, um wirklich kraftvolle Mash-up-Songs zu kreieren.

People of Note erscheint am 7. April 2026 für Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch 2 und PC. Schaut euch den Trailer unten für einen kleinen Einblick in das Spiel an, und wir haben diese Woche auch unsere praktische Vorschau vor dem Start der neuen Demo vorgestellt.