Andy Murray wird Jack Drapers Trainer für die Rasensaison

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Andy Murray, ehemaliger Tennisspieler und ehemaliger Weltranglisten-1, der einzige britische Spieler, dem dies gelungen ist, hat einen neuen Job als Trainer von Jack Draper, zumindest während der Rasensaison. Draper arbeitete mit Jamie Delgado, dem ehemaligen Murray-Trainer, entschied sich jedoch zur Trennung und hat Murray als Interimstrainer für die kommenden Wochen verpflichtet, was zu Wimbledon führt.

Draper trainierte berühmt mit Novak Djokovic zwischen November 2024 und Mai 2025, eine Zusammenarbeit, die, wie Murray zugab, trotz seines anhaltenden Respekts gegenüber dem serbischen und ehemaligen Hofrivalen nicht die erwarteten Ergebnisse brachte.

Nun wird Murray, der Wimbledon 2013 und 2016 sowie die US Open 2012 gewonnen hat, dem 24-jährigen Jack Draper (der Murray als Kind idolisierte) helfen, sich von einer komplizierten Saison zurückzuerholen, die ihn wegen einer Kniesehnenverletzung zum Rückzug von Roland Garros zwang. Draper hat in dieser Saison sporadisch gespielt, besiegte Novak Djokovic in Indian Wells, doch eine Reihe von Rückzügen wird dazu führen, dass er bis zur Rasensaison im Juni aus den Top 100 fällt.