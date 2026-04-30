Jack Draper wird aus den ATP Top 100 fallen, da er sich von Roland Garros und Rome zurückzieht

HQ

Jack Drapers Albtraum geht weiter. Er hat bestätigt, dass er wegen seiner Verletzungen nicht in Roland Garros spielen wird, zusätzlich zu seiner Abwesenheit in Madrid diese Woche und nächste Woche in Rom. "Mein Knie erholt sich, und ich habe wieder angefangen, Bälle zu schlagen, aber leider wurde mir geraten, nicht bei Roland Garros zu spielen", schrieb Draper in den sozialen Medien.

"So enttäuschend es auch ist, noch einen Grand Slam zu verpassen, der Rat ist, nicht direkt zurück in Fünf-Satz-Matches auf Sand zu gehen. Nach der Armverletzung, die ich letztes Jahr erlitten habe, musste ich mein Training einschränken, aber wenn ich mir Zeit zur Erholung gebe, kann ich wieder der Spieler sein, der ich auf dem Platz sein möchte."

Der 24-jährige britische Spieler, der im Juni letzten Jahres seinen Karrierehöchstwert als Weltranglisten-4 erreichte, kurz nachdem er sein erstes Masters-1000-Finale erreichte (Niederlage in Madrid gegen Rune, aber Sieg in Indian Wells gegen Ruud), erlitt in der zweiten Runde der US Open eine Armverletzung. Seitdem hat er mehrfach versucht, ein Comeback zu schaffen, und besiegte Novak Djokovic bemerkenswert bei den Indian Wells Achtelfinalen in einem engen Match, hat aber seit seiner Niederlage in der ersten Runde bei den Barcelona Open, seinem einzigen Sandmatch 2026, nicht mehr gespielt und leidet nun an einer Knieverletzung.

Das wird verheerende Folgen für seine Platzierung haben: Er liegt derzeit auf Platz 28 der Welt, ist aber nach dieser Woche in Madrid praktisch nicht unter den Top 50, da er 650 Punkte verliert, und wird dann 400 Punkte aus seinen Viertelfinals in Rom im letzten Jahr und dem Achtelfinale in Roland Garros verlieren, was bedeutet, dass er wahrscheinlich aus den Top 100 fallen wird.