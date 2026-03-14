Andrea Kimi Antonelli wird mit der "Hilfe" von Russell der jüngste Polesetter in der Geschichte der Formel 1

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Mercedes zeigt weiterhin, dass sie das bisher stärkste Team in der Formel 1 sind, mit beiden Fahrern, die morgen beim Großen Preis von China die Pole-Position holen. Früher am Samstag feierte George Russell den ersten Sprintsieg des Jahres, vor Charles Leclerc und Lewis Hamilton von Ferrari, der ebenfalls von der Pole-Position startete.

Russell legte 8 Punkte nach und baute die Führung in der Gesamtwertung aus, doch es war sein Teamkollege Andrea Kimi Antonelli, der heute Schlagzeilen machte, indem er als jüngster Fahrer eine Pole-Position in der Formel-1-Geschichte erreichte. Antonelli, erst 19 Jahre und 212 Tage alt, beansprucht den Rekord vor Sebastian Vettel, dem bisherigen jüngsten Polesager, der beim Großen Preis von Italien 21 Jahre und 72 Tage alt war.

Antonellis Leistung wurde durch George Russells Auto unterstützt, der einige Probleme im Getriebe hatte und am Ende nur 0,222 Sekunden hinter seinem Teamkollegen lag. Russell schaffte es dennoch, für das morgige Rennen den zweiten Platz zu sichern, gefolgt von Ferraris Hamilton und Leclerc sowie beiden McLaren-Fahrern, Oscar Piastri und Lando Norris.

Der Große Preis von China beginnt am Sonntag um 08:00 Uhr MEZ, 07:00 GMT.