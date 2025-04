Andor: Staffel 2 (Disney+)

HQ

Es ist schon eine Weile her, dass Luther Cassian Andor rekrutiert hat, und als wir uns den Titelcharakter noch einmal ansehen, hat er sich in seine Rolle als Top-Spion der Rebellengruppe eingelebt. Gemeinsam mit dem traumatisierten Brix versuchen beide, einen Sinn in dem Chaos zu finden, das sie beide mit angerichtet haben, während Mon Mothma versucht, sich seinen Weg durch eine politische Hölle blutigen Ausmaßes zu bahnen. In der Zwischenzeit heckt das Imperium einen teuflischen Plan aus, als Orson Krennic ins Spiel kommt, und die Karriereaufsteigerin Dedra ist gezwungen, ihre Ziele anzupassen, nachdem sie die Rebellenzellen nicht gefunden hat...

Als das Spin-off-Abenteuer Rogue One herauskam, war ich nie ein großer Fan. Er hatte das richtige Ziel, das ironischerweise kleine Star Wars-Universum zu erweitern, aber ich dachte, der Film selbst sei ein Fanservice-Sandwich, dem trotz eines spektakulären Endes die Puste ausging. Als der Bourne-Mann Tony Gilroy beschloss, diese Rebellen-Saga mit dem Andor-TV-Projekt zu erweitern, um alles weiter zu kontextualisieren, ist mir Rogue One tatsächlich ans Herz gewachsen. Mit der zweiten und letzten Staffel von Andor ist Gilroys Meisterwerk endlich fertig, und Rogue One kann nun als großartiges Saisonfinale der bisher besten Arbeit der Franchise angesehen werden.

Ja, Andors zweite Staffel ist wirklich ein Sieg für das schaurige Star Wars-Universum. Genau wie erwartet. Während die erste Staffel einen erfrischenden Einblick in die bürokratischen Rädchen des Imperiums gab, ist die zweite Staffel eine blutige Zurschaustellung davon, wie teuflisch Palpatines Herrschaft wirklich ist. Staffel 2 hat ein mindestens so unheilvolles Gefühl wie Die Rache der Sith, wo wir wissen, was die meisten unserer Helden erwartet. Wir wissen, was Krennic auf Lager hat, wir wissen, was mit Andor in Rogue One passiert. Dennoch gelingt es den Machern der Serie, eine wirklich nervenaufreibende Atmosphäre zu schaffen, als sich der Fokus auf die Besetzung des Planeten Ghorman durch das Imperium und seine neu erwachte Rebellion verlagert, die von der effektiven Propaganda der ISB beschämt wird. Revolution und Freiheit haben einen hohen Preis, und Gilroy packt ein schweres, charaktergetriebenes Drama in zwölf prächtige Episoden, die seinen Charakteren Raum und Nuancen geben. Diese Staffel ist ein tückisches Blutbad auf Game of Thrones-Niveau, aber sie enthält auch unglaublich viel Herz.

Werbung:

Auch wenn Andor ein ziemlich trockener und sehr politischer Langsambrenner ist, schafft er es trotzdem, sich zu bewegen. Manchmal ist es geradezu verheerend. Verheerend. Die Serie ist stolz auf ihre ungeschliffene Raffinesse, die die kleinen Momente, in denen die Charaktere zusammenbrechen, ein wenig mehr hervorhebt. Vor allem die Episoden von Tony und Dan Gilroy sind geradezu meisterhaft, und in der zehnten Folge konnte man die Tränen kaum zurückhalten, als sich alles zuspitzte. Star Wars war seit der ersten Staffel von Andor nicht mehr so interessant, und als man sich die herzzerreißende Schlussszene der Serie ansah, besiegelte Andor nicht nur als eines der schärfsten TV-Erlebnisse des Jahres, sondern auch als eines der absoluten Spitzenspiele dieser Serie.

Andor tar tydligt avstånd från allt som heter fanservice, vilket gör seriens värld realitisk och intressant att utforska.

Das einzige, was ich an der Staffel wirklich nicht mag, ist, dass sie sich strukturell viel sprunghafter anfühlt. Zwischen den vielen Ereignissen der Serie liegen mindestens drei Jahre, was einem das Gefühl gibt, in den wichtigsten Momenten der Serie eine Reihe wichtiger Story-Beats zu verpassen. Es gibt auch einen Abschnitt über Brix' Drogenproblem, den ich ziemlich langweilig fand. Aber wenn man bedenkt, wie gut und straff die Serie ansonsten geschrieben ist, kann man das verzeihen. Fast alles an dieser Serie macht Spaß, und ich hätte eigentlich nichts gegen eine weitere Staffel graues Spionagedrama. Mich interessierten vor allem der syrische Heldenkomplex und die politischen Intrigen von Mon Mothma, dessen Freiheit sich wie ein Würgegriff zusammenzieht. Der Star der Staffel ist jedoch Elizabeth Dulau als Kleya Marki, Luthens geheimnisvolle Assistentin, die unerwartet in den Mittelpunkt rückt.

Der wahre Erfolg von Andor liegt nicht nur in seiner exzellenten Erzählweise, sondern auch darin, wie glaubwürdig es in seiner Zeitlosigkeit ist. Die Geschichte wiederholt sich, wie man so schön sagt, und Andor malt gekonnt dieses menschliche Muster der Unterdrückung, der Verzweiflung und des unerschütterlichen Kampfeswillens, das in uns glüht. Hinter Luke Skywalkers sagenumwobenem Sieg stehen Menschen, die bereit sind, die Grenze zu überschreiten und alles im Namen der Freiheit zu opfern - Namen, die mit der Zeit schnell vergessen werden. Die wirklichen revolutionären Geschichten sind kaum Sonnenscheingeschichten, die offensichtlich Andors letzte Tragödie inspirierten. Es gibt wirklich nicht viel mehr zu sagen, als dass Andors zweite Staffel dem mittlerweile abgenutzten Namen Star Wars definitiv ein wenig mehr Gewicht und Respekt verliehen hat. Staffel 2 feiert am 22. April Premiere im Streaming.

Werbung: