Andor-Showrunner ist der Meinung, dass ein Cameo-Auftritt von Jyn Erso "lahm" und "respektlos" gewesen wäre

Es gibt einen Grund, warum nur eine Handvoll Charaktere aus Rogue One: A Star Wars Story in der Prequel-Serie Andor auftauchten, und das liegt daran, dass Showrunner Tony Gilroy einfach vermeiden wollte, den bei den Fans beliebten Film respektlos zu behandeln. Er hat kürzlich über die Herausforderungen und Fallstricke gesprochen, die mit dem Versuch verbunden sind, so viele bestehende Charaktere in Cassian Andors Ursprungsgeschichte einzubauen, und er erklärt in einem Interview mit Entertainment Weekly seine Beweggründe dafür, Jyn Erso, Galen Erso, Tivic der Spion und viele andere aus dem Projekt zu entfernen.

Auf die Frage, warum einige Rogue One Charaktere fehlten, erklärte Gilroy: "Ich konnte mir wirklich keinen Weg vorstellen, etwas anderes von Rogue One zu bekommen. Ich dachte immer: 'Oh mein Gott, ich werde mich mit Tivic, dem Spion, auseinandersetzen müssen!' Soll ich mich mit Galen Erso auseinandersetzen? Und gab es noch jemanden? Ich dachte wirklich, ich müsste Danny Mays als Tivic einsetzen. Ich dachte: 'Nun, das sollten wir wahrscheinlich.' "

Er fuhr fort: "Am Ende wurde mir klar, dass die Leute nicht unbedingt da sein sollten, wenn sie nicht unbedingt da sein sollten. Und es wäre lahm gewesen, Jyn als Cameo-Auftritt zurückzubringen. Das wäre in gewisser Weise wirklich respektlos gewesen. Ich würde lieber Rogue ehren und es gerade halten."

Es ist schwer, dieser Argumentation zu widersprechen und anscheinend hat es sich auch ausgezahlt, denn Andor scheint bei Fans und Kritikern gleichermaßen ein einstimmiger Hit zu sein.