Das diesjährige Rennen um Ballon d'Or war umkämpfter als sonst. Viele würdige Kandidaten, aber keiner scheint sich als Favorit aus den anderen abzuheben. Es scheint, als sei die Ära Messi-Ronaldo endgültig vorbei, wer führt also die nächste Generation an?

Nach dem unglaublichen Comeback von Real Madrid gegen Borussia Dortmund gestern Abend in der

Champions League scheint sich der Staub endgültig gelegt zu haben, und das Urteil ist fast einstimmig: Vinícius Júnior gewinnt Ballon d'Or am kommenden Montag.

Natürlich zählt dieser Hattrick nicht zu den Stimmen für die diesjährige Auszeichnung, sondern dient als Erinnerung an das Können des brasilianischen Spielers, der für die Mannschaft unverzichtbar geworden ist und die Messlatte für Mbappé sehr hoch gelegt hat, die der Franzose mit Real noch nicht erreicht hat.

Vini Jr. begeisterte die Fans von Real Madrid mit einem Hattrick gegen Borussia Dortmund

Real Madrid hatte einen schwierigen Start in die Saison und kassierte gegen Borussia Dortmund in der ersten Halbzeit im Santiago Bernabéu zwei Gegentore, was für den amtierenden Meister die zweite Niederlage in Folge bedeutet hätte.

Aber in einer weiteren epischen Champions League Nacht wendete Real Madrid die Situation innerhalb von zwei Minuten. Vini Jr. sorgte mit seinem ersten Tor für den Ausgleich und Lucas Vázquez später für das 3:2.

Das wäre in dieser Saison üblich gewesen: ein weiterer Sieg mit dem Nötigsten, der Zweifel an der Konkurrenzfähigkeit der Mannschaft aufkommen ließ. Aber Dortmund war müde und Vini hungrig und legte zwei weitere Tore nach, zwei Tore, die zu den besten seiner Karriere gehören könnten.

Das 4:2 war ein erstaunlicher Sprint von Feld zu Feld, dribbelte und ließ jeden Dortmunder Spieler hinter sich, der nicht mit seinem Tempo mithalten konnte. Das fünfte Tor war, um es mit den Worten von Madrids Manager Emilio Butragueño zu sagen, ein Tor, das Pelé hätte erzielen können, "ein Tor, das den Fußball erhebt, die Art von Tor, für die die Leute ins Santiago Bernabéu kommen".

Der Ballon d'Or wird am kommenden Montag, dem 28. Oktober, vergeben, und Vini Jr. führt alle Pools an, gefolgt von Rodri Hernández, Premier League und UEFA Euro Sieger mit Manchester City und Spanien.