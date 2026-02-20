Ana Alonso, Bronzemedaille im Skibergsport bei den Olympischen Spielen, wurde vor vier Monaten von einem Auto angefahren

HQ

Am Donnerstag sicherte sich Spanien bei den Olympischen Winterspielen endlich zwei Medaillen, darunter erst die zweite Goldmedaille für Spanien (und insgesamt siebte) in der Geschichte der Olympischen Winterspiele. Es fand in einer neuen Veranstaltung statt, die erstmals bei Milano-Cortina 2026 eingeführt wurde, dem Skibergsteigen (oder Skimo), und speziell dem Sprint: Oriol Cardona Coll gewann Gold und Ana Alonso Bronze.

Ana Alonsos Medaille ist eine besondere Leistung, denn sie gewann die Medaille nur vier Monate nachdem sie beim Training auf ihrem Motorrad in Sierra Nevada von einem Auto angefahren wurde. Infolgedessen wurde ihr Knie schwer geschädigt: Sie erlitt eine Verstauchung des vorderen Kreuzbands und des medialen Kollateralbands des Knies, einen malleolaren Bruch und eine Verrenkung des Akromioklavikulargelenks.

Sie erholte sich jedoch, ohne sich überhaupt operieren zu lassen. "Trotz der Reise, die ich hinter mir habe, fühle ich mich sehr glücklich", sagte sie und erinnerte sich an ihre harte Arbeit, um es zu den Spielen zu schaffen, während die Menschen um sie herum "sie ansahen, als wäre sie verrückt".

"Ich dachte, ich würde es nicht mal zu den Spielen schaffen, aber hier ist meine erste Medaille. Es war unglaublich hart, wirklich, aber ich hatte so viele Menschen, die an mich geglaubt haben; wie meine Familie, die Physiotherapeuten, mein Trainer, mein Psychologe, die Ernährungsberaterin und das gesamte spanische Team. Es war unglaublich, ich habe so viel Kraft gespürt", sagte Alonso (über El País).

Cardona Coll, seine Partnerin in der Mixed-Staffel (Samstag, 13:30 MET, 12:30 GMT), sagte: "Ana hat sehr, sehr hart gearbeitet, sie hat die Sache sehr gut gemeistert, weil sie sehr vernünftig ist und gezeigt hat, dass sie besonders genug ist, um die Spiele zu erreichen." Am Samstag könnten sie um eine weitere Medaille kämpfen, was Spanien den dritten Gesamtsieg in Milano-Cortina 2026 bedeuten würde.