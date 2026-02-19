Spanien gewinnt die erste Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen seit über 50 Jahren mit dem neu eingeführten Skimo

HQ

Historisch gesehen hat Spanien bei den Olympischen Winterspielen nicht besonders gut abgeschnitten: Spanische Athleten haben bei den Olympischen Winterspielen insgesamt nur sieben Medaillen gewonnen, fünf davon in den letzten drei Ausgaben: zwei in Pyeongchang 2018, eine in Peking 2022... und nun zwei bei Milano-Cortina 2026, nach einem fantastischen Donnerstag mit zwei Medaillen: einer Bronze und einer Gold. Es ist die zweite Goldmedaille, die Spanien jemals bei den Olympischen Winterspielen gewonnen hat, seit Francisco Fernández Ochoa im Herrenslalom in Sapporo 1972.

Es war Oriol Cardona Coll, der seinen Namen ebenfalls für die Nachwelt schreibt, da er die erste Goldmedaille im Herren-Ski-Sprint, oder Skimo, einer neuen Veranstaltung aller Zeiten, gewann. Dieses Rennen besteht aus einem Weg mit Hindernissen, bei dem Athleten bergauf laufen, Ski tragen oder tragen (an mehreren Stellen müssen sie diese ab- und wieder anziehen), und schließlich durch einen Hang hinabsteigen.

Cardona Coll war 2023 und 2025 Weltmeisterin im Skimo, Europameisterin 2022 und 2024 und holt in diesem besonderen Disziplin die erste olympische Goldmedaille. Doch er war nicht der einzige Spanier, der heute Morgen eine Medaille gewann, denn Ana Alonso gewann Bronze im Frauen-Skimo.

Cardona Coll und Alonso bringen die ersten beiden olympischen Wintermedaillen für Spanien in Milano Cortina und könnten am Samstag eine weitere mitbringen, im Mixed-Staffel-Skimo.