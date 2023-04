Brian Cox besetzt in Amazons 007's Road to a Million

Während das 007-Franchise immer ziemlich gut kontrolliert wurde und größtenteils nur große Kinofilme es erweiterten, gab es seit der Übernahme von MGM und damit 007 durch Amazon Bestrebungen, die Welt von James Bond in neue Formate zu erweitern. Und eine solche Methode ist die weltumspannende Reality-Serie 007's Road to a Million, in der Zweierteams gegeneinander antreten, um 1 Million Pfund zu gewinnen, indem sie an Herausforderungen teilnehmen, die auf der ganzen Welt gefilmt werden.

Während die Show noch in diesem Jahr auf Prime Video debütieren soll, hat Amazon angekündigt, dass sie Brian Cox in der Rolle von The Controller besetzt hat, einer Person, die mit der Entscheidung über das Schicksal der Kandidaten beauftragt wird.

In der Pressemitteilung heißt es: "Der Controller ist schurkisch und kultiviert und schwelgt in den immer schwieriger werdenden Reisen und Fragen, die die Teilnehmer überwinden müssen. Er hat Millionen von Pfund zu verschenken - bis zu 1 Million Pfund pro Paar -, aber er macht es ihm nicht leicht. Während er im Schatten lauert, beobachtet und kontrolliert er alles."

Die Show wird an einer Reihe von Orten stattfinden, darunter die schottischen Highlands, Venedig, Jamaika und mehr, und was das genaue Veröffentlichungsdatum betrifft, hat Amazon das noch nicht mitgeteilt.