Amanda Seyfried wird die Rolle der Aschenputtel in Netflix s Animationsfilm Steps

Im Laufe der Jahre hat Netflix seine Animationsbemühungen wirklich verstärkt, ikonische Projekte in seine Titelsammlung aufgenommen und gleichzeitig eine Menge origineller Projekte geschaffen. 2026 wird eine Fortsetzung dieser Animationserweiterung sein, und ein solcher Film, der Teil dieser Bewegung ist, heißt Steps.

Dies ist eine frische Interpretation der Aschenputtel-Geschichte, die die Handlung verdreht und die 'bösen' Stiefschwestern eine heldenhaftere Rolle einnehmen lässt. Im Wesentlichen sehen wir in Steps, was passiert, als das Schicksal des Königreichs nach einem Unglück mit einem Zauberstab in die Hände einer der Stiefschwestern gelegt wird – ein Fehler, der die Hilfe der ikonischen Prinzessin erfordert, auf der diese Geschichte basiert, der berühmten Aschenputtel.

Vor diesem Hintergrund hat Netflix gerade bekannt gegeben, wer die Aufgabe übernehmen wird, Aschenputtel in Steps zum Leben zu erwecken. Frisch von ihrem Aufsehen in The Housemaid wurde Amanda Seyfried als Aschenputtel in Steps besetzt, wo sie Ali Wong und Stephanie Hsu anschließen wird, die jeweils die Stiefschwestern Lilith und Margot sprechen.

Regie führte Alyce Tzue und John Ripa aus Raya and The Last Dragon, Steps soll irgendwann 2026 Premiere feiern, und einige Bilder des Films wurden von Netflix geteilt. Diese können Sie unten oben in der offiziellen Zusammenfassung des Films sehen.

"Glaubst du, du kennst Cinderellas "böse" Stiefschwestern? Denken Sie noch einmal nach! Als Lilith (Ali Wong) missverstanden wird, den königlichen Ball mit einem gestohlenen Zauberstab gekapert zu haben, verwandelt sie versehentlich ihre Schwester Margot (Stephanie Hsu) in einen Frosch und überlässt das Königreich in die Hände eines vom Prinzen besessenen gemeinen Mädchens. Jetzt muss Lilith sich mit Cinderella (Amanda Seyfried) zusammentun... und ein überraschend verträumter Troll... um das Königreich zu retten, das zerbrochene Märchen zu reparieren und zu beweisen, dass selbst sogenannte Schurken eine Chance auf ein Happy End verdienen."