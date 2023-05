Alone in the Dark erscheint im Oktober

HQ

Pieces Interactive hat bestätigt, dass das Alone in the Dark-Remake pünktlich zur gruseligsten Jahreszeit erscheinen wird. Das Survival-Horror-Spiel wird am 25. Oktober auf PC-, PS5- und Xbox-Series-Konsolen debütieren, und um diese Informationen zu ergänzen, bestätigte Pieces auch einige andere interessante Funktionen des Spiels.

Die größte im Bunde sind ohne Zweifel die Casting-Neuigkeiten, da der Entwickler David Harbour und Jodie Comer engagiert hat, um die beiden Protagonisten des Spiels, Detective Edward Carnby und Emily Hartwood, darzustellen, wobei beide Charaktere auch die tatsächlichen Abbilder der Schauspieler verwenden.

Um dies zu verfolgen, wurde uns mitgeteilt, dass das Spiel jetzt für 49,99 £ / 59,99 £ vorbestellt werden kann, wobei jeder, der dies tun möchte, Zugriff auf die Derceto 1992 Costume Pack DLC erhält, die die Charaktermodelle in ihre Versionen von 1992 verwandeln wird. Pieces bestätigte außerdem, dass Alone in the Dark ein Deluxe Edition erhalten wird, das zusätzliche kosmetische Optionen enthält, darunter Filter und Entwicklerkommentarpakete.

Zu guter Letzt, wenn ihr einen Vorgeschmack auf Alone in the Dark vor der Veröffentlichung im Oktober sucht, hat Pieces jetzt auch eine kurze spielbare Prologue-Demo namens veröffentlicht, die sich um das junge Mädchen namens Grace dreht, das ihr im Spiel trefft, wobei dies einige Wochen vor dem eigentlichen Alone in the Dark .

Ihr könnt euch das vollständige Spotlight-Video zu Alone in the Dark unten ansehen, um weitere Informationen über das Spiel zu erhalten, oder ihr könnt unsere kurze Vorschau hier lesen, um ein paar zusätzliche Gedanken und Meinungen zu erhalten.