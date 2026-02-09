HQ

Der LX Super Bowl verlief wie erwartet: Die Seattle Seahawks besiegten die New England Patriots, vielleicht mit einem größeren Vorsprung als erwartet, mit 29:13, da sie eine der solidesten Verteidigungen zeigten, die sogar den Spitznamen 'Dark Side' erhielt, die alle Versuche der Patriots (als zweitbeste Offensive der NFL) ausglich und Quarterback Drake Maye die MVP-Auszeichnung verwehrte. Schließlich ging er an Kenneth Walker, den ersten Running Back, der seit Terrell Davis 1998 zum Super Bowl MVP gewählt wurde.

Die New England Patriots halten immer noch den Rekord für die meisten Super Bowls, sechs, geteilt mit den Pittsburgh Steelers, zuletzt 2018, wurden aber zweimal von den Seattle Sounders, 2015 und heute, die Vince Lombardi-Trophäe verweigert.

Es ist der zweite Super-Bowl-Titel der Seahawks seit ihrer Gründung 1974, nach 21 Playoff-Teilnahmen und vier NFC-Meisterschaften. Und ihr Trainer, Aden Durde, ist Brite, geboren in Middlesex; der erste nicht-amerikanische Trainer, der den Super Bowl gewann.

Das Spiel in Santa Clara, Kalifornien, zeigte Bad Bunny während der Halbzeit vor über 68.000 Zuschauern, ausschließlich auf Spanisch, was es zum ersten Mal in 60 Jahren Super Bowl machte.