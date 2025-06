Alles, was Sie über die Operation Spinnennetz in der Ukraine wissen müssen

HQ

Analysten bezeichnen es als Wendepunkt in der Entwicklung des Drohnenkriegs, als die Ukraine am 1. Juni 2025 die Operation Spider's Web durchführte, einen koordinierten Langstrecken-Drohnenangriff tief auf russischem Territorium, der auf fünf strategische Luftwaffenstützpunkte in der Russischen Föderation abzielte. Nach Angaben Kiews wurden über 40 Flugzeuge bei dem inzwischen umfangreichsten Luftangriff der Ukraine in Russland seit Beginn des umfassenden Krieges im Jahr 2022 beschädigt oder zerstört.

Bei dieser Operation, die vom ukrainischen Sicherheitsdienst (SBU) durchgeführt wurde, wurden 117 First-Person-View-Drohnen (FPV) eingesetzt, die nicht von ukrainischem Territorium aus gestartet wurden, sondern von mobilen Einheiten, die auf russischem Territorium selbst versteckt waren, was eine dramatische Veränderung der operativen Fähigkeiten und der nachrichtendienstlichen Reichweite darstellt.

Planung und Durchführung: 18 Monate in der Entwicklung

Das Ausmaß der Operation ist kein Zufall. Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj dauerte es 18 Monate und 9 Tage, um die Operation Spinnennetz zu planen, zu entwickeln und durchzuführen. Der Chef des SBU, Wassyl Maljuk, beaufsichtigte die Mission, bei der die Drohnen heimlich nach Russland transportiert und in Holzcontainern getarnt werden mussten, die auf Lastwagen montiert waren. Diese Behälter könnten ferngesteuert aktiviert werden und sich öffnen, um die Drohnen in Richtung ihrer Ziele freizulassen, sobald sie in Position sind.

Entscheidend ist, dass die Ukraine behauptet, dass ihre Agenten vor dem Angriff aus Russland abgezogen wurden, um die Betriebsgeheimnisse und die Sicherheit ihres Personals zu gewährleisten. Die gesamte Mission wurde ohne vorherige Benachrichtigung der Vereinigten Staaten oder anderer Verbündeter durchgeführt, ein Schritt, der von einigen Analysten als Behauptung der eigenen strategischen Unabhängigkeit der Ukraine interpretiert wird.

Ziele in fünf Zeitzonen

Die ukrainischen Drohnen griffen fünf Luftwaffenstützpunkte in einem riesigen Gebiet des russischen Territoriums an: Dyagilevo, Ivanovo Severny, Belaya, Olenya und Ukrainka. Diese Stützpunkte beherbergen einige der wichtigsten Langstreckenflugzeuge der russischen Luftwaffe, darunter die strategischen Bomber Tu-95MS, Tu-160 und Tu-22M3 sowie luftgestützte Frühwarnflugzeuge A-50.

Auf dem Luftwaffenstützpunkt Olenja in der Oblast Murmansk, der sich im äußersten Nordwesten in der Nähe des Polarkreises befindet, kam es zu mehreren Explosionen. Laut Satellitenaufklärung und Open-Source-Filmmaterial wurden mindestens 10 Explosionen gemeldet. Die Drohnen wurden von einem Lastwagen aus gestartet, der in der Nähe einer Tankstelle positioniert war. Tu-95MS- und Tu-160-Bomber, einige mit potenziell nuklearer Fähigkeit, waren auf dem Gelände stationiert.

Der Luftwaffenstützpunkt Belaja in der Nähe von Irkutsk in Sibirien war der erste ukrainische Drohnenangriff, der jemals in Ostsibirien aufgezeichnet wurde, 4.300 km von der ukrainischen Grenze entfernt. Gouverneur Igor Kobzev bestätigte den Angriff, und es kursierten Videos, die zeigen, wie Rauchwolken von dem Stützpunkt aufsteigen. Vor dem Angriff zeigten Satellitenbilder, dass sich über 90 Militärflugzeuge auf dem Gelände befanden, darunter Bomber und MiG-31-Kampfflugzeuge.

Auf dem Luftwaffenstützpunkt Dyagilevo in Rjasan kam es zu sieben Explosionen, wobei die örtlichen Behörden bestätigten, dass ein ziviles Gebäude durch Drohnentrümmer beschädigt wurde. Dieser Stützpunkt war bereits Ende 2022 und erneut im Jahr 2023 Ziel ukrainischer Angriffe gewesen.

Der Luftwaffenstützpunkt Iwanowo Sewerny nordöstlich von Moskau wurde Berichten zufolge nach einem Angriff nur eine Woche zuvor, am 23. Mai, erneut angegriffen. Während die offiziellen russischen Kanäle schwiegen, deuten ukrainische Quellen darauf hin, dass bei diesem Angriff ein hochgeschätztes A-50-Flugzeug getroffen wurde.

Der Luftwaffenstützpunkt Ukrainka in der Oblast Amur, nahe der chinesischen Grenze, sollte das östlichste Ziel sein. Der Lastwagen mit den Drohnen explodierte jedoch vorzeitig und konnte den Angriff nicht starten.

Strategischer Schaden und politische Schockwellen

Die ukrainische Regierung behauptet, der Angriff habe etwa ein Drittel der russischen Fähigkeit zum Abschuss von strategischen Marschflugkörpern zerstört oder außer Gefecht gesetzt und einen geschätzten Schaden von 7 Milliarden US-Dollar verursacht. Diese Zahlen sind zwar schwer unabhängig zu überprüfen, werden aber von mehreren OSINT-Gruppen (Open-Source-Intelligence) und Satellitenanalysten unterstützt, die deutliche Anzeichen von Flugzeugzerstörungen und Sekundärbränden beobachtet haben.

Am wichtigsten ist vielleicht, dass die anvisierten Flugzeuge, die Modelle Tu-95, Tu-160 und A-50, altern und nicht mehr in großen Stückzahlen produziert werden. Ein Ersatz würde entweder teure Modernisierungsprogramme oder die Kannibalisierung anderer militärischer Ausrüstung erfordern, was den militärisch-industriellen Komplex Russlands weiter belasten würde.

Auf strategischer Ebene gehen Analysten des Institute for the Study of War davon aus, dass der Angriff Russlands Fähigkeit, Langstreckenraketen in die Ukraine zu starten, vorübergehend einschränken wird, was Kiew ein Zeitfenster relativer operativer Ruhe verschafft.

Moskaus Antwort: "Terroranschlag"

Das russische Verteidigungsministerium verurteilte den Angriff als "Terroranschlag" und bestätigte Flugzeugschäden auf zwei Luftwaffenstützpunkten, Belaja und Olenja. In typischer Manier spielten offizielle Erklärungen des Kremls das Ausmaß der Verluste herunter, obwohl die Behörden in mehreren Regionen den Ausnahmezustand ausriefen und die Sicherheitsvorkehrungen an weiteren Militärstandorten verschärften.

Die russische Regierung berichtete auch, dass sie Lkw-Fahrer festgenommen oder verhört habe, die angeblich an der Erleichterung der Angriffe beteiligt waren. Nach Angaben ukrainischer Beamter wurden jedoch alle Aktivisten im Voraus abgezogen.

Präsident Selenskyj fügte hinzu, dass die Operation teilweise von einem Gebäude aus koordiniert worden sei, das an ein FSB-Büro angrenzt, was eine symbolische Demütigung für den russischen Inlandssicherheitsdienst darstellt. Er betonte auch, dass bei den Angriffen "keine Zivilisten zu Schaden gekommen sind".

Der Anbruch einer neuen taktischen Ära?

Abgesehen von der unmittelbaren Zerstörung hat die Operation Spider's Web weltweites militärisches Interesse daran geweckt, wie ein solch hochrangiger, tief eindringender Drohnenangriff relativ ungestraft durchgeführt werden konnte. Der Schlüssel liegt in der ukrainischen Nutzung mobiler Abschussplattformen, der Fernaktivierung und der dezentralen Planung, die die Art und Weise, wie zukünftige asymmetrische Kriegsführung geführt wird, neu definieren könnten.

Wenn überhaupt, dann zeigt die Operation die wachsende Fähigkeit der Ukraine, nachrichtendienstlich gestützte Angriffe im Herzen des feindlichen Territoriums durchzuführen, ohne auf westliche Ausrüstung oder Genehmigung angewiesen zu sein. Es signalisiert Moskau auch, dass selbst Russlands entlegenste und am stärksten befestigte militärische Infrastruktur nun in Reichweite ist.

Die vollen Auswirkungen der Operation Spinnennetz bleiben abzuwarten. Der Erfolg der Ukraine könnte Russland dazu veranlassen, Luftverteidigungsressourcen tiefer in sein Territorium zu verlagern und so den Schutz der Frontlinie zu schwächen. Es könnte auch andere Staaten oder nichtstaatliche Akteure zu Nachahmungsoperationen anregen, die sich nun des Potenzials für kostengünstige, unbemannte Angriffe bewusst sind, die innerhalb der eigenen Grenzen des Ziels gestartet werden.