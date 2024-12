Was ist der FIFA Intercontinental Cup und welche Mannschaften haben ihn in diesem Jahr gespielt? Der FIFA Intercontinental Cup feiert in diesem Jahr sein Debüt und unterscheidet sich von der neu aufgebauten FIFA Klub-Weltmeisterschaft.

HQ Real Madrid reist demnächst nach Lusail, Katar, um das erste Finale des wiederaufgebauten FIFA Intercontinental Cup zu bestreiten. Dabei handelt es sich um einen neuen Wettbewerb, der 2024 zum ersten Mal stattfindet und bei dem die sechs Sieger der FIFA-Konföderationen gegeneinander antreten, um einen "Klub-Weltmeister" zu ermitteln. Der neue FIFA Intercontinental Cup Obwohl es sich um einen Wettbewerb handelt, bei dem es darum geht, den besten Klub des Jahres zu ermitteln, kommt er der europäischen Mannschaft eindeutig zugute, da der UEFA-Vertreter direkten Zugang zum Finale erhält. Das bedeutet, dass von nun an die Mannschaft, die die UEFA Champions League gewinnt, auch sechs Monate später das Finale des FIFA Interkontinentalpokals spielen darf. In diesem Fall Real Madrid. Die übrigen Konföderationen müssen noch mehr Spiele bestreiten: den ́African-Asian-Pacific Cup und das Derby of the Americas. Zunächst spielen die Sieger der AFC (Asien) und der OFC (Ozeanien) Champions League ein Playoff um den Afrika-Asien-Pazifik-Cup. Al Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Sieger der AFC Champions League 2023/24, besiegte den Australier Auckland City. Dann spielt der Sieger gegen den afrikanischen Meister. In diesem Debütjahr besiegte Al Ahly aus Egipto Al Ain. Parallel dazu spielten Botafogo aus Brasilien (Sieger der südamerikanischen Libertadores ) und Pachuca aus Mexiko (Sieger der CONCACAF Champions Cup ) das Derby of the Americas. Das mexikanische Team gewann. Dann spielten der Sieger aus Amerika und der Sieger aus den Regionen Afrika-Asien-Pazifik eine Art "Halbfinale", das als Challenger Cup bekannt ist. In diesem Jahr endete es im Elfmeterschießen: Pachuca besiegte Al Ahly und qualifiziert sich für das Finale, das am Mittwoch, 18. Dezember, gegen Real Madrid ausgetragen wird. Der alte Intercontinental Cup Wir haben bereits über die FIFA Klub-Weltmeisterschaft berichtet, die früher dem neuen Interkontinentalpokal sehr ähnlich war, der jährlich ausgetragen wurde, aber für 2025 komplett neu aufgebaut wurde und sich in einen WM-Klon verwandelt hat, aber mit Klubs anstelle von Nationen, die alle vier Jahre im Juni und Juli stattfinden. Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen und 2004 als Ersatz für die... Interkontinental-Pokal. Der alte Interkontinentalpokal wurde zwischen 1960 und 2004 ausgetragen und bestand aus einem einzigen Spiel zwischen den Siegern der UEFA Champions League (Europa) und der CONMEBOL Copa Libertadores (Südamerika). In den achtziger Jahren war der alte Intercontinental Cup sogar unter dem Namen Toyota Cup bekannt und wurde in Japan ausgetragen, allerdings nur zwischen europäischen und südamerikanischen Teams. All das ist nun Geschichte: Der Interkontinentalpokal wird jedes Jahr im Dezember mit den Siegern der sechs FIFA-Konföderationen-Klubpokale ausgetragen, wobei die FIFA Klub-Weltmeisterschaft alle vier Jahre ausgetragen wird.