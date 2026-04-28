Alle Crimson Desert Entwickler erhalten einen ordentlichen Bonus

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Es sei denn, du hast diesen Frühling unter einem Stein gelebt, hast du sicher gehört, dass Crimson Desert ein Riesenerfolg war und sowohl hohe Einschaltquoten als auch starke Verkaufszahlen erzielt hat. Vor knapp zwei Wochen wurde bestätigt, dass das Spiel mehr als fünf Millionen verkaufte Exemplare überschritten hatte. Das sind nicht nur gute Nachrichten für uns Gamer, die Studiobesitzer und den Publisher – erfreulicherweise ist es auch ein Gewinn für die Mitarbeiter.

Das koreanische Medium MTN berichtet, dass Pearl Abyss großzügig die Gewinne des Spiels teilen wird und allen Mitarbeitern (über 700 Personen) ein Bonus von fünf Millionen Won gewährt wurde. Das sind ungefähr 2.800 £ / 3.700 €, was einen erheblichen Aufstieg für ihre Urlaubskasse darstellt. Pearl Abyss-CEO Heo Jin-young kommentierte den Schritt wie folgt (übersetzt mit Google Translate):

"Ich drücke meinen tiefen Respekt und Dankbarkeit für die harte Arbeit aus, die jeder von Ihnen geleistet hat, um ein Produkt zu schaffen, von dem die Welt begeistert ist, und ich zahle einen Jubiläumsbonus dafür, dass ich 5 Millionen Spiele an alle Mitarbeiter verkauft habe, die ihre Rolle in ihren jeweiligen Positionen stillschweigend erfüllt haben."

Leider können wir nicht jeden Tag über riesige Spielefirmen berichten, die ihre Mitarbeiter gut behandeln, aber es ist auf jeden Fall herzerwärmend, dies zu tun, wenn wir die Gelegenheit dazu haben.