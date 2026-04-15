Crimson Desert floriert weiterhin und überschreitet 5 Millionen

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Seit dem Start Mitte März ist Crimson Desert für den Entwickler Pearl Abyss ein großer Erfolg, mit Millionen verkauften Exemplaren direkt zu Beginn und einer konstant erfolgreichen Verkaufsbilanz in den Wochen darauf.

Zu diesem Zweck berichteten wir Anfang April in der Nachricht, dass Crimson Desert vier Millionen Exemplare verschickt hatten, und stellten damals fest, dass die Verkaufszahlen des Spiels nach dem enormen Einstieg langsamer wurden. Vielleicht war das falsch.

Wir sagen das, denn weniger als zwei Wochen später hat Crimson Desert den Meilenstein von fünf Millionen verkauften Exemplaren überschritten. Wie von Pearl Abyss bestätigt, wird uns Folgendes mitgeteilt:

"#CrimsonDesert hat sich weltweit über 5 Millionen Mal verkauft!

Danke an jeden Greymane, der uns auf dieser Reise begleitet, die Welt von Pywel erlebt und das Spiel unterstützt hat. Dieses Meilenstein zu erreichen wäre ohne Ihre Unterstützung nicht möglich gewesen, und wir sind Ihnen wirklich dankbar."

Hast du schon Crimson Desert gespielt? Falls nicht, verpassen Sie nicht unsere gezielte Rezension des Spiels.