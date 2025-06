Alien Ant Farm sprechen darüber, dass sie in Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 fehlen

HQ

Vor kurzem wurde der vollständige Soundtrack für Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 veröffentlicht und kurz darauf folgte eine Erklärung, warum einige eurer Lieblingstitel in der Liste fehlten. Ein solches Beispiel ist Alien Ant Farm, die es nicht in das kommende Spiel geschafft haben, obwohl sie im Original Pro Skater 3 mit ihrem Track Wish aufgetreten sind. Dieses Ausbleiben ist etwas, worüber sich die Band nun in einem Interview mit BBC News auf TikTok geäußert hat.

Terry Corso und Dryden Mitchell teilten ihre Gedanken über die Situation mit.

Corso begann mit den Worten: "Ist es schade, dass wir nicht eingeladen wurden oder dass sie uns nicht einbezogen haben? Absolut. Wir verstehen, dass sie versuchen, einige neue Sachen in diese Veröffentlichungen zu bringen, und wenn man Kürzungen vornehmen muss, muss man auch Kürzungen vornehmen. Ich weiß nicht, warum wir es sein mussten. Ich habe das Gefühl, dass unser Song dort wirklich gut war und er hat sich wirklich gut geschlagen."

Mitchell fügte hinzu: "Ich verstehe irgendwie, dass sich das Skaten ein bisschen mehr wie die Punk-Seite anfühlt, und wir sind keine Punkband. Aber ich denke, das ist es, was eine coole Sammlung, einen Soundtrack, ausmacht: anders zu sein."

Möchtest du einige der ursprünglichen Bands und Songs in Zukunft wieder auf Pro Skater 3 + 4 sehen?