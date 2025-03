Tony Hawk erklärt, warum einige klassische Tracks in Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 fehlen

HQ

Allein die Worte Tony Hawk's Pro Skater zu hören, wird bei vielen Spielern sicherlich eine Menge Nostalgie zurückbringen. Aber für das kommende Remake Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 wollte uns der Hauptdarsteller selbst nicht nur mit altem Ruhm überschütten, vor allem, wenn es um den Soundtrack geht.

Anstelle von Namen wie Alien Ant Farm und bestimmten Iron Maiden-Strecken werden dir neuere Namen wie Fontaines D.C. und 100 Gecs auffallen. In einem Post auf Instagram (danke, VGC) hat Tony Hawk erklärt, warum ihr nicht nur alte Tracks bekommt.

"Es war meine Entscheidung, einige verschiedene Songs von denselben Künstlern auszuwählen, die in THPS3+4 OST zu hören sind. Ich hoffe, dass diese Entdeckung der halbe Spaß ist und ein wichtiger Grund dafür ist, dass diese Soundtracks überhaupt Anklang gefunden haben. Also hören Sie zu und genießen Sie die Fahrt. Mehr in Kürze... sowohl alt als auch neu", schrieb Hawk.

Während dies einige Fans irritieren mag, die einfach nur eine frische Grafik für ein älteres Erlebnis wollten, könnte es den Spielern einige neue Bands und Künstler vorstellen, die sie vorher nicht gesucht hätten. Wenn du bereit bist, deine Ohren zu öffnen, weißt du nie, was dir gefallen könnte.