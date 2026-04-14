Albträume lauern auf der offenen Straße im Horrorfilm Passenger

Die offene Straße ruft jeden von uns irgendwann im Leben. Wir können dem Drang einfach nicht widerstehen, ins Auto zu steigen und den Horizont zu verfolgen, aber während Millionen und Abermillionen von Menschen jedes Jahr diesem Ruf folgen, erreichen viele nie ihr Ziel. Wohin gehen sie also...?

Regisseur André Øvredal, zuletzt bekannt für Die letzte Reise der Demeter, wird bald für seinen nächsten Horrorfilm zurückkehren, ein Projekt namens Passenger. Es versucht einfach zu dokumentieren, wie ein paar Fahrer, darunter Lou Llobell von Foundation, Albträume und Monster erleben, während sie auf eine scheinbar harmlose Roadtrip gehen.

Es versteht sich von selbst, dass es so aussieht, als würden wir einen fesselnden Horrorfilm erwarten, wenn Passenger am 22. Mai in die Kinos kommt. Den Trailer zum Film könnt ihr unten sehen.